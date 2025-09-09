INTERNE

Un bărbat care a încălcat ordinul de protecție, imobilizat de jandarmi la Judecătoria Turda

9 septembrie 20250 commentarii

Jandarmii au intervenit prompt marți, 9 septembrie 2025, pe holul Judecătoriei Turda, pentru imobilizarea unui bărbat care încălcase ordinul de protecție, au informat reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Alexandru Vaida Voevod” (IJJ) Cluj. Jandarmii din cadrul Judecătoriei Turda au intervenit după ce o femeie a leșinat la vederea concubinului acesteia, pe numele căruia fusese emis un ordin de protecţie.

Jandarmii au acționat rapid, l-au încătușat pe bărbat, au solicitat imediat o ambulanță și i-au acordat îngrijiri medicale femeii până la sosirea acesteia. În momentul în care și-a revenit, femeia le-a relatat jandarmilor faptul că se afla la sediul Judecătoriei Turda deoarece pe numele bărbatului respectiv, care este concubinul acesteia, exista emis un ordin de protecţie. Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal Turda, pentru investigații medicale. Pe numele bărbatului au fost întocmite documentele operative pentru continuarea demersurilor legale.”, au transmis jandarmii clujeni.

T.S.

