„U” BT Cluj a fost eliminată din Liga Campionilor

Aventura echipei ”U” Banca Transilvania Cluj-Napoca în Basketball Champions League a luat sfârșit miercuri seară, după eșecul cu formaţia bosniacă KK Igokea Alexandrovac, scor 82-75 (23-13, 15-18, 22-13, 22-31). Partida s-a disputat la Botevgrad (Bulgaria), în semifinalele Grupei C din turul preliminar al Ligii Campionilor la baschet masculin. ”U” a făcut două sferturi slabe, care nu au putut compensa evoluţia mai bună din celelalte două. Clujenii s-au apropiat pe tabelă pe finalul partidei, dar au intrat în criză de timp şi victoria a revenit bosniacilor. Pentru ardeleni a fost primul meci oficial după o pauză de şase luni. Cel mai bun jucător al clujenilor a fost Justin Edwards, cu 22 puncte, 7 recuperări şi 1 pasă decisivă. S-au mai remarcat Patrick Richard (15 puncte), Donatas tarolis (15 puncte) și Gregory Vargas (12 puncte). Igokea va juca vineri pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor cu Sporting Lisabona, care a trecut în cealaltă semifinală de la Botevgrad de Fribourg Olympic (Elveţia) cu 84-78. ”Din păcate am pierdut calificarea în grupele Champions League. A fost un meci prost, nu avem scuze penru felul cum am evoluat în primele 30 de minute. Am jucat cu frică, nu am fost agresivi. I-am lăsat să își facă jocul și asta ne-a costat. Dacă vrem să ieșim campioni în România, trebuie să învățăm din aceste greșeli și să devenim o echipă mai rea. Trebuie să devenim o echipă care să știe să joace bine în momentele importante”, a declarat Mihai Silvășan, pe site-ul oficial al echipei clujene. Mihai Silvășan a deplasat în Bulgaria următorii jucători: Patrick Richard, Gregory Vargas, Andrija Stipanović, Néstor Colmenares, Donatas Tarolis, Justin Edwards, Karel Guzman, Ștefan Grasu, Nandor Kuti, Dragoș Lungu, David Vida, Szabolcs Santa. Igokea este un club fondat în urmă cu 73 de ani și a cucerit de șapte ori titlul în Bosnia Herțegovina și de tot atâtea ori Cupa. Igokea este pregătită de Dragan Bajić, un tehnician în vârstă de 47 de ani. Acesta dispune de un lot alcătuit din trei americani și șase sârbi, pe lângă sportivii autohtoni. Igokea mizează pe numeroși baschetbaliști valoroși, cum ar fi Nikola Jovanović, fost pivot la Steaua Roșie Belgrad, cu prezențe în Euroligă. În spațiul de trei secunde, gruparea din Aleksandrovac îl are pe Jackie Carmichael, un american cu experiență la Unics Kazan. Pe semicerc activează Marko Jošilo și Stefan Fundić, în timp ce Antabia Waller este creierul echipei.