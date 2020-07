Turneu amical organizat de Potaissa Turda

Articol scris in SPORT

Potaissa Turda a organizat, la sfârșitul săptămânii trecute, un turneu amical, la care au mai participat echipele Minaur Baia Mare, CSM Bacău și CSM Vaslui. Partidele s-au jucat fără spectatori, în Sala de Sport „Gheorghe Barițiu” din Turda, respectându-se cu strictețe măsurile impuse de autorități prentru prevenirea răspândirii cu noul coronavirus.

”Am dat tonul la handbal! După patru luni de pauză forțată de virusul SARS-CoV-2, clubul nostru a fost primul din România care a organizat un turneu amical!S-au respectat toate măsurile cerute de DSP, pentru ca toată lumea să fie în siguranță pe durata turneului!”, se arată pe pagina de Facebook a grupării turdene.Jucătorii participantelor, staff-ul tehnic și arbitri au fost testați cu maxim 48 de ore înainte de începerea turneului. Din fericire nimeni n-a fost confirmat cu noul coronavirus. De asemenea, Potaissa Turda a înștiințat Direcția de Sănătate Publică cu privire la organizarea turneului. Accesul în sală s-a făcut pe căi de acces diferite, direct pe suprafața de joc fără utilizarea vestiarelor comune. La intrarea în sală, jucătorii s-au dezinfectat inclusiv pe încălțările cu care au intrat în sală, călcând pe covorul îmbibat în dezifectant. Formațiile au ajuns la sală direct echipate de joc, jucătorii s-au schimbat în sectoarele de tribună special amenajate conform normativelor. În zona comună a fost desemnată o persoană care s-a ocupat cu dezinfectarea spațiilor comune atinse cu mâinile. Aceasta a purtat în permanență mască de protecție și mănuși și a păstrat distanța recomandată față de jucătorii echipelor, staff și brigada de arbitri. Fiecare sportiv a luat loc pe banca de rezerve sau în tribună pe locurile special delimitate. La fiecare 10 minute, mingea de joc a fost schimbată cu una nouă. Staff-ul medical, antrenorii care au luat loc pe bancă și jucătorii de rezervă au purtat măști și au păstrat o distanță de doi metri între ei pe locurile special amenajate. Excepție de la purtarea măștiia avut-o antrenorul principal cu condiția păstrării unei distanțe de minimum 2 metri față de alte persoane. La finalul turneului, echipele nu au utilizat dependințele, iar dezechiparea și dușul au fost făcute la hotelul la care au fost cazate. În primul meci al turneului, echipa gazdă, Potaissa Turda, în formula Irimuș, Șelaru; Cîntec, Ghivil, Pințoiu, Pop, Thalmaier, Totoi, Dragas, Talas, Ghiță, Szoke, Pavel, Lazăr, Rohozneanu, Vereș, a dispus de CSM Vaslui cu 39-28, după 18-12 la pauză. Principalul marcator al turdenilor în acest meci a fost Pop, autor la șapte goluri. În cel de-al doilea meci, mult mai echilibrat decât primul, Minaur Baia Mare a învins cu 27-26 pe CSM Bacău. CSM Vaslui are un nou antrenor din această vară, în persoana lui Alin Bondar, fostul tehnician al fetelor de la Universitatea Cluj.

Președintele clubului turdean, Flaviu Sâsâeac, a declarat: „Respirăm, din nou, handbal după aproape 5 luni de pauză. Ne-a fost atât de dor de acest minunat fenomen sportiv, care ne-a contaminat frumos sufletul de-a lungul anilor de competiție. Cu efortul însumat al cluburilor participante la turneu, al primarului municipiului Turda si al grupului local pentru situații de urgență, precum și al DSP Cluj, prin respectarea normelor legale impuse și cu multă responsabilitate și asumare, acest turneu a putut avea loc. Ne-am luat toate măsurile privind prevenția și combaterea riscurilor de infectare cu COVID-19 și am reînceput jocurile. Trei partide frumoase și extrem de utile în perspectiva pregătirii noului campionat. Nici măcar nu a contat scorul meciurilor, comparativ cu bucuria că se poate juca din nou. Considerăm că, în maniera similara, respectând toate rigorile organizatorice în contextul pericolului pandemic, se vor putea organiza și de către colegii noștri de competiție meciurile de pregătire programate, atât la masculin cât și la feminin. Vom pune la dispoziție în mod direct și prin intermediul FRH toate documentele și recomandările de care ne-am folosit pentru organizarea turneului de la Turda. Opinia mea este că pașii relansării competiționale trebuie făcuți acum, dar treptat și cu multă rigoare preventivă. În cazul în care am rămâne blocați cu activitatea sportive, riscăm sa nu ne mai revenim ani de zile atât în ce privește handbalul, cât și în ce privește restul ramurilor sportive. Sper să fim un exemplu de bune practici pe latura organizării meciurilor în contextul dat, iar exemplul nostru să fie util tuturor celor care iubesc handbalul în particular si sportul în general. Cred cu tărie că e timpul să facem toate eforturile legale și de organizare, în așa fel încât să poată fi reluate oficial întrecerile sportive aferente noului sezon. Solicit în acest sens sprijinul FRH, al tutuor cluburilor, al MTS și al celorlalte instituții abilitate, în așa fel încât sportul să nu ajungă în moarte clinică, ci dimpotrivă, să se poată relansa cu succes!”

Potaissa află marți adversara din European Handball League

Așa cum am anunțat zilele trecute, Potaissa Turda va evolua în sezonul 2020/2021 al European Handball League, competiție care înlocuiește Cupa EHF. Turdenii vor juca direct din primul tur preliminar, iar joia trecută au fost stabilite urnele valorice în vederea tragerii la sorți care va avea loc pe 28 iulie, la Viena (Austria), ora 12. Potaissa Turda a fost repartizată în a doua urnă valorică, în care s-a aflat și HC Dobrogea Sud Constanța. Viitoarea adversară a handbaliștilor antrenați de Horațiu Gal se va allege dintre următoatele formații: Gorica (Croația), Spakva Vinkovici (Croația), Braun Gyongyos (Ungaria) și HC CSKA (Rusia). Spre deosebire de turdeni, HC Dobrogea Sud Constanța se află în urna non capilor de serie, dar, potrivit regulamentului, cele două echipe nu se pot întâlni în această fază a întrecerii, din cauza protecției de țară. Viitoarea adversară a constănțenilor se va alege dintre SKA Minsk (Belarus), Butel Skopje (Macedonia), Metalurg Skopje (Macedonia) și HC Victor (Rusia).

Cristian FOCȘANU

Sursa foto: www.ActionFoto.ro