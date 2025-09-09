EVENIMENT

Tragedie rutieră la Popești

9 septembrie 20250 commentarii

Un tânăr și-a pierdut viața în noaptea de luni spre marți într-un accident ce a avut loc pe raza localității Popești, comuna Baciu.

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.30, iar în accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara părții carosabile. În interior s-a aflat încarcerat un tânăr, care prezenta, din păcate, leziuni incompatibile cu viața. Astfel, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani.

De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale și ulterior a fost transportat la spital un alt tânăr de aproximativ 20 de ani. Acesta a reușit să iasă singur din autoturism și a fost în permanență conștient și cooperant”, a anunțat ISU Cluj,

La intervenție au luat parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ. Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările accidentului.

 

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Baciu, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa spre municipiul Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, părăsind partea carosabilă pe sensul opus, unde ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil și s-ar fi răsturnat în curtea acestuia.

Accidentul s-a soldat cu decesul conducătorului auto și rănirea pasagerului, respectiv un tânăr de 19 ani”, a anunțat IPJ Cluj.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru a stabili toate împrejurările producerii accidentului.

 

