Tragedie în Mărtinești: Un pieton a murit lovit de mașină pe trecerea de pietoni

14 noiembrie 20250 commentarii

Un tragic accident rutier, soldat cu decesul unui pieton, a avut loc vineri, 14 noiembrie, în jurul orei 18:00, pe Drumul Național 1 (DN1), în localitatea Mărtinești, județul Cluj.

Victima, un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Tureni, a murit după ce a fost lovit de un autovehicul în timp ce traversa regulamentar partea carosabilă, pe o trecere de pietoni semnalizată.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un șofer de 53 de ani, din județul Sibiu, care se deplasa dinspre Turda spre Cluj-Napoca, ar fi intrat în coliziune cu pietonul.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. La acest moment, traficul în zonă se desfășoară alternativ.

În cauză, sunt continuate cercetările pentru a se stabili toate împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și pentru a se lua măsurile legale care se impun.

Recomandările Poliției pentru prevenirea tragediilor:

În contextul intensificării factorilor de risc rutier, polițiștii reamintesc participanților la trafic următoarele:

• Pe durata deplasărilor efectuate pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, adoptați o conduită preventivă și manifestați atenție sporită față de celelalte categorii de participanți la trafic.

• Pietonii și bicicliștii sunt obligați să poarte elemente reflectorizante, astfel încât să fie vizibili pentru conducătorii de vehicule.

• Adaptați permanent viteza și modul de deplasare la condițiile meteorologice și de drum.

