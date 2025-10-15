ADMINISTRAȚIE

Tișe declară rezolvată problema transportului școlar în județ

15 octombrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj continuă investițiile în transportul școlar sustenabil, alocând șase noi microbuze electrice pentru elevii din comunele Florești, Apahida, Panticeu, Dăbâca, Palatca și Sânmărtin.

Inițiativa vine în urma unui proiect de hotărâre promovat de președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, și face parte din programul „Microbuze electrice pentru elevii din județul Cluj”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Cele șase microbuze au fost achiziționate din economiile realizate, în valoare totală de 5.028.825 lei, rezultate după licitația pentru cele 25 de microbuze școlare achiziționate anterior.

La Cluj se poate! Am rezolvat problema transportului școlar din județ. În acest moment vorbim despre 74 de microbuze de ultimă generație de care se bucură copiii din comunele clujene. Ceea ce ne-a permis să ajungem la acest grad de acoperire extrem de ridicat este modul în care am utilizat fondurile — economiile astfel rezultate fiind folosite pentru achiziția acestor șase microbuze suplimentare, de care vor beneficia circa 2.100 de copii”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Microbuze moderne și ecologice

Noile vehicule respectă aceleași standarde ca și cele livrate anterior: sunt 100% electrice, cu emisii zero și eficiență energetică ridicată; oferă o capacitate de 16+1 locuri; sunt echipate cu facilități pentru persoanele cu dizabilități; au o autonomie de până la 350 de kilometri.

Prin această investiție, Consiliul Județean Cluj urmărește nu doar îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, ci și reducerea amprentei de carbon la nivel județean.

74 de microbuze școlare pentru elevii clujeni

Înaintea acestei achiziții suplimentare, forul administrativ județean a cumpărat 59 de microbuze electrice la standarde europene, care deservesc deja mii de elevi din mediul rural. Acestora li se adaugă alte nouă microbuze și autobuze achiziționate din fondurile proprii ale Consiliului județean.

În total, județul Cluj dispune acum de 74 de mijloace de transport moderne și ecologice, asigurând o acoperire completă a nevoilor de transport școlar pentru comunitățile rurale.

 

