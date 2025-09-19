CULTURĂ

Teatrul „Puck” prezintă „Scufiţa Roşie”, cu scenariul semnat de Cornel Udrea

19 septembrie 20250 commentarii

Micii spectatori sunt așteptați la o nouă premieră la Teatrul de Păpuși „Puck”: „Scufița Roșie”, programată duminică, 21 septembrie, de la ora 11. Spectacolul aduce în prim-plan îndrăgita poveste a copilăriei, reinterpretată printr-o abordare inedită a regretatului regizor Bogdan Ulmu, care combină păpușile cu actori costumați pentru a crea o legătură emoțională puternică între spectatori și personaje.

Scenariul spectacolului este semnat de Cornel Udrea, care reușește să transforme povestea clasică într-o experiență teatrală captivantă pentru toate vârstele. Echipa de producție mai include scenograful Epaminonda Tiotiu, asistenții de regie și scenografie Adina Ungur și Elena Ilaş, precum și muzica semnată de Geo Şfaiţer, remixată de Domokos Előd.

Distribuția spectacolului cuprinde actorii Adina Ungur, Ionuț Constantinescu, Laura Corpodean, Andra Cotiușcă, Radu Lărgeanu, Iulian Lungu și Călin Mureșan. Spectacolul este prezentat în limba română și este recomandat copiilor începând cu vârsta de patru ani. O nouă reprezentație va avea loc marți, 23 septembrie, de la ora 17.

 

