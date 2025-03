SuperLiga | Farul – U Cluj Sabău: ”Ne vom bate să arătăm bine”

U Cluj joacă, vineri, la Ovidiu, cu Farul Constanța, meciul care încheie sezonul regular din Superligă. Înaintea confruntării, antrenorul alb-negrilor, Ioan Ovidiu Sabău, a vorbit despre confruntarea cu echipa lui Gheorghe Hagi, dar a scos în evidență și performanța reușită de elevii săi în acest sezon, față de care și-a exprimat aprecierea în ciuda înfrangerii de săptămâna trecută, cu FC Botoșani.

„Ne așteaptă un meci important la Constanța. Nu ai cum să nu ai o reacție bună, sunt jucători care au avut niște evoluții foarte bune. Țin enorm la ei, îi apreciez foarte mult, poate ar trebui să le spun mai mult de ce am reușit să realizăm anul acesta niște rezultate de excepție pentru acest club. Au intrat în istorie acești jucători, am făcut mândri acești suporteri, dar și cei care ne conduc au intrat în istoria acestui club și care au asigurat bugetul și stabilitatea. Nemulțumirile există, am pierdut acasă, nimeni nu se aștepta. Se dorește mai mult, eu îmi doresc în primul rând să ridic nivelul acestei echipe, dar trebuie să fiu mai înțelegător și mai echilibrat, să cer ceea ce se poate în momentul de față. Ne vom bate să arătăm bine, nu se pune problema. Fiecare din club își dorește mai mult, vrem să facem o figură frumoasă în play-off.

Echipa a arătat de cele mai multe ori unită, a luptat pentru rezultatele frumoase pe care le-am obținut și i-am făcut pe suporteri să fie toți împreună, ca o familie. Cred că e o mare realizare și ar trebui să ne gândim mai mult la acest aspect și să nu începem să fim nemulțumiți, foarte critici și să nu ne bucurăm de ce am obținut până acum. Nu avem voie să facem acest lucru și pleacă de la mine acest detaliu.

”Clar că va fi o reacție a jucătorilor noștri”

De cealaltă parte, Farul e o echipă care încet-încet și-a revenit. Clar că va fi o reacție a jucătorilor noștri, așa cum am avut-o de fiecare dată, important este să arătăm bine, să fim o echipă, să dăm tot ce avem mai bun din noi atunci când intrăm în teren, iar lumea va ști să aprecieze acest lucru. Sper să-i fi adus într-o formă bună în săptămâna aceasta. A fost o săptămână puțin mai lejeră din punct de vedere fizic. Am simțit o stare de oboseală, cum e normal. Nu numai noi am avut astfel de stări, se întâmplă într-un campionat. Îmi doresc foarte mult să văd o echipă ambițioasă, care nu cedează în niciun momente și sper să ne întoarcem cu un rezultat bun de la Constanța.

Poate că Farul nu mai e acea echipă dinamică, agresivă, care atunci când avea mingea, controla destul de bine jocul. Avea posesia foarte bună, iar când pierdea minge, avea reacție și nu te lăsa să construiești, mai ales acasă. Au făcut și multe schimbări, cu jucători care au jucat puțin pe la echipele pe unde au fost. Au o lipsă de omogenitate, nu e ușor în fiecare an să vinzi jucători și să o iei de la capăt. În schimb, se pare că acești jucători, cum sunt Alibec, Bălașa, Larie, rămân jucători importanți, iar în ultimul timp a arătat destul de matură, ca echipă. Vor fi foarte atenți, își vor pregăti foarte bine jocul. Și noi vrem să avem un joc consistent, bun, de atac. Am suferit în ultimul timp la acest capitol, chiar dacă ei au avut o singură ocazie, iar noi am avut acele 3-4 situații clare.

”Cred că puțin realism nu ar strica”

Cred că puțin realism nu ar strica, să ne gândim puțin mai atent, începând de la mine, pentru că trebuie să fiu mai echilibrat și să fiu și eu mulțumit. De multe ori dau impresia că nu sunt mulțumit de ce s-a întâmplat și nu e corect față de acești copii minunați, de acești jucători care au făcut istorie pentru acest club. Amintiți-vă cum am început noi acest campionat. Obiectivul nu a fost oficial o calificare în play-off, a fost locurile 7-8 și să jucăm încă o dată o finală de Cupă și să o câștigăm. Am făcut niște rezultate de excepție. Când am terminat pe primul loc (turul sezonului regular-n.n.), toți și-au făcut poze. Toată lumea a fost entuziasmată, fericită, mândră de ce am realizat. Nu am rămas o etapă, am fost 18 etape.

A venit această înfrângere și eu, în primul rând, dar și jucătorii am fost foarte nemulțumiți. Și am zis că nu e corect, am apreciat foarte mult ce s-a spus și ieri în vestiar, ca și cum ar trebui și eu să fiu mulțumit, pentru că noi, ca echipă, ne-am depășit nivelul. Trebuie să apreciem acest lucru, în mare parte au dreptate jucătorii. Apreciem că acei oameni care susțin necondiționat echipa au fost mândri că am intrat în istoria acestui club. I-am făcut să fie mândri de echipa lor, au fost momente foarte plăcute și trebuie să fim și realiști. Aici trebuie să lucrăm foarte mult.

Dacă analizăm, poate cu excepția meciului cu FCSB, nicio echipă din cele cu care am pierdut, nu ne-a pus în dificultate. Nu am fost puși în dificultate și nu am fost dominați, dar am pierdut puncte prețioase. S-a făcut și un clasament, cu echipele din play-off suntem pe primul loc. Am arătat bine, sunt lucruri frumoase, acești jucători trebuie mai mult apreciați și respectați pentru eforturile pe care le-au făcut. Mulți dintre ei sunt jucători care, când au venit, nu jucau la echipele lor, din diferite motive. S-a renunțat la ei, au venit, iar împreună am reușit lucruri foarte bune.

Jasper va lipsi la acest meci, e încă nerefăcut. Ovidiu Bic a avut ceva mici probleme, dar sper să-și fi revenit. Boboc are acea accidentare destul de urâtă la mână, nu s-a putut antrena și nici nu va fi apt pentru meciul de vineri. Nu aș putea să anticipez cât va lipsi, va face separat antrenamentele, dar sperăm să îl avem pentru meciurile din play-off”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, înaintea partidei de la Ovidiu.

Confruntarea dintre Farul și U Cluj va avea loc vineri, de la ora 20.00.