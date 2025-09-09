EXTERNE

SUA revine la amenințările față de UE

9 septembrie 20250 commentarii

EFE

Comisia Europeană a transmis luni că este pregătită pentru „toate posibilităţile” şi că are „toate opţiunile pe masă”, după ameninţările cu taxe vamale din partea preşedintelui american Donald Trump în urma amenzii de aproape trei miliarde de euro impuse companiei Google de către executivul comunitar.

„Ca în orice circumstanţă, Comisia Europeană este pregătită pentru toate posibilităţile şi toate opţiunile rămân pe masă”, a declarat un purtător de cuvânt comunitar, Olof Scholz, întrebat despre reacţia lui Trump faţă de amenda aplicată companiei Google.

Concret, preşedintele american a ameninţat, într-un mesaj postat pe reţeaua Truth Social, că va iniţia o procedură în baza Secţiunii 301 „pentru a anula sancţiunile injuste impuse acestor companii americane ce plătesc impozite”.

Această prevedere a Legii Comerţului din 1974 permite guvernului american să ia măsuri de represalii comerciale, inclusiv taxe vamale sau alte restricţii, împotriva ţărilor despre care consideră că aplică politici comerciale discriminatorii faţă de companiile americane.

Totuşi, Comisia Europeană a refuzat să comenteze mai departe pe această temă, motivând că ameninţarea lui Trump este încă ceva „ipotetic”. Amenda anunţată de Bruxelles se ridică la 2,95 miliarde de euro şi, după patru ani de investigaţii, sancţionează o situaţie de abuz de poziţie dominantă în sectorul publicităţii online, prin favorizarea propriilor servicii în detrimentul concurenţilor săi.

Această amendă este a doua cea mai mare impusă vreodată de Comisia Europeană pentru abuz de poziţie dominantă, după amenda de peste 4 miliarde de euro aplicată de asemenea companiei Google pentru încălcarea normelor europene în materie de concurenţă prin aplicaţia Android.

Opinia preliminară a executivului comunitar este că Google poate remedia situaţia doar prin vânzarea unei părţi din activitatea sa de publicitate online, dar a optat să acorde companiei americane 60 de zile pentru a propune alte soluţii posibile.

Înaintea acestei noi dispute între Bruxelles şi Washington, Trump a ameninţat luna trecută că va impune taxe vamale statelor care, prin taxe sau reglementări care cenzurează conţinuturile online, aplică măsuri „discriminatorii” împotriva companiilor tehnologice americane. Conform unor surse citate de Reuters, administraţia Trump examinează inclusiv aplicarea unor sancţiuni împotriva UE sau împotriva oficialilor din ţările blocului comunitar responsabili cu aplicarea Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA).

Potrivit Washingtonului, această reglementare cenzurează şi impune costuri ce afectează companiile americane din sectorului tehnologiei informaţiei. Aplicarea unor astfel de sancţiuni ar fi o măsură fără precedent a SUA împotriva UE, dar s-ar înscrie în lupta administraţiei Trump de apărare a vocilor conservatoare pe care le vede ameninţate să fie reduse la tăcere în UE.

Toate aceste noi dispute survin după ce SUA şi UE tocmai conveniseră o înţelegere comercială prin care blocul comunitar a evitat taxe vamale de 30% asupra produselor sale exportate către SUA, acord încheiat însă cu preţul unor concesii economice şi comerciale majore făcute de europeni Washingtonului.

Conform acordului comercial cadru convenit între Trump şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi supuse unei taxe vamale de 15%, taxă care va rămâne însă la 50% în cazul oţelului şi aluminiului, fără ca UE să perceapă taxe vamale pentru produsele importate din SUA.

Mai mult, von der Leyen s-a angajat ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiţii suplimentare de 600 de miliarde de dolari şi să cumpere mai multe echipamente militare americane.

Escaladarea tensiunilor comerciale cu SUA ar fi fost un risc imprudent în timp ce frontierele estice ale Europei sunt ameninţate, a explicat lunea trecută preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, care a părut astfel să admită că menţinerea sprijinului american pentru Europa şi Ucraina în războiul cu Rusia a jucat un rol în concesiile comerciale făcute lui Trump. „De aceea (…) noi am ales diplomaţia în locul escaladării. Am oferit spaţiu dialogului, am ales reţinerea pentru că suntem responsabili”, a adăugat Costa.

 

 

 

 

