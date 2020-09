Stimată doamnă ministru Anisie,

Am să fiu sincer cu dumneavoastră. Nu am dorit deloc să vă scriu. Aveți prea multe de rezolvat pentru a mai avea timp și pentru citirea unei scrisori, pentru mulți timp pierdut aiurea. Cine mai citește astăzi scrisori? Dinamica cotidiană abia dacă lasă timp respirației.

Vă trimit totuși câteva rânduri. Cum sigur știți, am apreciat modul în care ați reușit să finalizați un an școlar 2019-2020 la nivel de examene, evaluarea națională, bacalaureatul, examenele studenților de la susținertea licențelor și a masteratelor la admiterea pentru anul de învățământ ce stă să se dechidă nu peste mult. Ați reușit acolo unde puțini credeau că veți reuși. Ați fost blamată, oameni supărați și frustrați există încă, ați mers mai departe. Ați dovedit că se poate și în condiții deloc favorabile.

Altele sunt datele problemei de data aceasta. Deschiderea anului școlar 2020-2021, vă dă mari bătăi de cap. V-am urmărit toate interviurile acordate, toate luările de cuvânt, tot. Sunteți și nu convingătoare, de aici și reacțiile politicienilor de diferite culori și orientări, de aici și reacțiile părinților. Părinți aflați între ciocan și nicovală, măsurile de siguranță lăsând de dorit.

Ca și părinții, și dumneavoastră sunteți între ciocan și nicovală. Să mă explic. Situația învățământului românesc este precară, o știm cu toții. Prin mpsurile luate, vechiul regim, cel de până în 89, a avut grijă să pună învățământul de butuci. Post 1989 s-a sperat. Ar fi fost la îndemâna tuturor guvernelor post-decembriste, să rezolve învățământul românesc. Ar fi fost și ocazia nimerită de a elimina step by step, decalajul urban-rural. Decalajul s-a adâncit, mai mult, s-au desființat școli, licee, s-a ajuns la un îngrijorător abandon școlar. În plus, mulți părinți au plecat la muncă peste hotare, lăsându-și copiii în grija bunicilor, alt handicap. Școala în sine, mă refer la mediul rural, este departe de a asigura condițiile minime de predare-învățare. În rural, o știți foarte bine, se lucrează cu mulți profesori expirați profesional (îmi cer scuze pentru această firmație, dar este reală), în unele școli chiar cu profesori fără studii de specialitate, alt adevăr pe care nu-l puteți ocoli. Școlile, în marea lor majoritate arată rău, cu toată spoiala de peste vară. Grupurile sanitare lipsesc în multe dintre ele, toaletele sunt în curți, o singură clădire se împarte în două, grădinițe, respectiv școli. Demografic stăm rău. Școala produce mai mult analfabeți funcționali, mulți preferând fie muncile câmpului, fie plecarea peste hotare, în cariere de piatră, exploatări forestiere, construcții, grădinărit, culegători, șoferi cei mai norocoși.

Mai este ceva, online-ul vă face necazuri la fel de mari, alt decalaj urban-rural. Peste vară am observat că multe instituții de stat sau private s-au ocupat de achiziționarea de tablete. Gest admirabil, să ne gândim că multe zone nu au curent electric, nu au de unde capta un semnal pentru aparatura cumpărată.

Să revenim la apropiatul 14 septembrie, an școlar care va fi întrerupt și de două alegeri, locale la final de septembrie, parlamentare în noiembrie sau decembrie, alte zile pierdute pentru elevi. Elevi care încă nu știu exact cum vor arăta zilele post 14 septembrie. Un lucru este clar, online-ul nu rezolvă deloc predarea și învățarea. Sunt convins că vă uitați și în curțile altora, Spania, Italia, Statele Unite, Franța, Marea Britanie…, an școlar pus sub semnul întrebării și la ei. Norvegia și Rusia au spus nu măștii. Suedia a revenit la normal în ceea ce privește începutul anului școlar. În Olanda cursurile primare și secundare au loc la școli, nici elevii și nici profesorii nu vor purta măști; cei depistați pozitivi se vor izola la domiciliu timp de 10 zile. În Germania, purtarea măștii nu este unanimă; medicii germani se pronunță, cu tot acest al 2-lea val pandemic, pentru un învățământ în condiții normale; copiii, susține prof univ dr Wieland Kiess (Universitatea Leipzig) nu sunt o mare sursă de infecție pentru adulți. Italia și Spania traversează perioade de incertitudini, instituind restricții semnificative pentru limitarea contaminării. În Franța, masca este obligatorie, cum obligatorie este și în Marea Britanie, nu și în școli.

Părerea mea este să amânați cu o săptămână deschiderea anului școlar, ce mai contează o săptămână la cât timp au pierdut toți guvernanții noștri cu ”rezolvarea” învățământului, a sănătății, a culturii.

Demostene ȘOFRON