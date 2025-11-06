EVENIMENT

Sportul național românesc întâlnește disciplina niponă în în Parcul Etnografic

6 noiembrie 20250 commentarii

Oină cu japonezi

Cluj-Napoca va găzdui, pe 8 noiembrie 2025, de la ora 14:00, un eveniment sportiv inedit: „Oină cu japonezi”, un meci demonstrativ și amical între studenți japonezi și români, organizat de Centrul Cultural Japonez al Universității „Babeș-Bolyai”, în parteneriat cu Federația Română de Oină și Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Evenimentul se va desfășura în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, Tăietura Turcului, un spațiu simbolic pentru patrimoniul românesc, unde vizitatorii vor putea descoperi frumusețea și istoria jocului de oină într-o atmosferă prietenoasă și educativă.

La eveniment va fi prezent și Excelența Sa KATAE Takashi, ambasadorul Japoniei în România, a cărui participare onorează inițiativa dedicată promovării dialogului cultural și a valorilor comune ale celor două popoare, precum respectul, disciplina și spiritul de echipă.

Oina este mai mult decât un sport – este o poveste despre spiritul și creativitatea românească. Născută din jocurile pastorale ale satelor, oina combină forța, inteligența și fair-play-ul într-un spectacol de mișcare și tradiție. Termenii săi tradiționali, precum „baci”, „păscari” sau „strungă”, păstrează legătura cu rădăcinile satului românesc.

În 2014, oina a fost declarată sportul național al României, fiind recunoscută și ca element al patrimoniului cultural imaterial al țării.

Evenimentul este deschis tuturor iubitorilor de tradiție și sport, iar accesul publicului este gratuit, oferind o oportunitate unică de a urmări interacțiunea dintre spiritul competitiv românesc și disciplina niponă, într-un cadru cultural autentic.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

A murit Emeric Jenei

Peste 50 de speologi au participat la cel mai mare exercițiu de salvare din Peștera Humpleu

Incendiu în Panticeu, provocat de jarul din centrala pe lemne

Atacuri rusești la granița României. Avioane NATO, ridicate pentru misiuni de poliție aeriană

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.