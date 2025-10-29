POLITICĂ

Soluția propusă de deputatul Oana Murariu pentru reducerea duratei și costurilor litigiilor

29 octombrie 2025

Deputata clujeană Oana Murariu (USR) propune o soluție concretă pentru reducerea duratei și costurilor litigiilor: introducerea informării obligatorii privind arbitrajul la semnarea contractelor notariale. Printr-un proiect de lege depus recent, aceasta urmărește ca românii să cunoască alternativa arbitrajului – o procedură rapidă și eficientă, care poate oferi soluții în câteva luni, spre deosebire de procesele clasice ce pot dura ani întregi.

Oana Murariu susține că arbitrajul poate și trebuie să devină un mecanism de soluționare a neînțelegerilor mult mai utilizat ca în prezent. Deputatul consideră că spre deosebire de procesele în justiție care pot dura ani de zile, arbitrajul oferă o soluție în câteva luni de zile. „Acesta este motivul pentru care deputata Oana Murariu (USR Cluj) a depus un proiect de lege prin care se urmărește creșterea gradului de cunoaștere a posibilității de apelare la arbitraj și a avantajelor sale.

Prin adoptarea proiectului de lege, notarii vor trebui să informeze părțile la semnarea unui contract asupra arbitrajului ca soluție de rezolvare a oricăror neînțelegeri viitoare. Va fi opțiunea părților dacă o astfel de clauză să fie introdusă sau nu, dar cel puțin vor fi informați de existența acestei alternative și a beneficiilor pe care le prezintă”, subliniază Oana Murariu.

Proiectul de lege propus de Oana Murariu prevede ca notarii să informeze părțile la semnarea unui contract asupra posibilității introducerii unei clauze prin care diferendele ce pot apărea între ele să fie soluționate prin arbitraj. „Dacă părțile vor fi de acord, atunci în notarul va informa părțile asupra instituțiilor care organizează arbitraj instituționalizat din circumscripția curții de apel în care își desfășoară activitatea. Vorbim de un proiect de lege axat în sine pe creșterea informării asupra posibilității apelării la arbitraj. În situația proiectului vorbim de contracte încheiate de părți la notari. Oamenii trebuie să știe că pot introduce și ei clauza de arbitraj (clauza compromisorie) în contractele pe care le încheie. De ce să fie dispute legale în justiție ani de zile, cu costuri financiare și de timp importante, când arbitrajul poate da o soluție în doar câteva luni? Îmi doresc ca oamenii să cunoască de existența acestei soluții și să aleagă informat.” conchide Oana Murariu.

Parlamentarul consideră că sdoptarea proiectului, dacă va duce în timp la creșterea utilizării procedurii arbitrajului, ar permite inclusiv degrevarea instanțelor de multe dosare, ceea ce ar contribui în final inclusiv la scurtarea duratei proceselor și creșterea calității actului de justiție, în genere.

