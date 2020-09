Soluția ministrului Oros pentru prevenirea distrugerii culturilor de către mistreți

EVENIMENT

Porcii mistreţi care distrug culturi întregi constituie un adevărat coşmar pentru gospodari. Oamenii se plâng că animalele se întorc an de an pe câmp şi fac pagube însemnate. Disperaţi că nu au soluţii împotriva mistreţilor, fermierii au cerut ajutorul ministrului Agriculturii.

Adrian Oros a anunțat joi, că doreşte modificarea legislaţiei din domeniul vânătorii, astfel încât fermierii care au terenuri ce se suprapun cu fonduri de vânătoare să le gestioneze astfel încât să poată ţine sub control problema mistreţilor care distrug culturile.

Adrian Oros afirmat că numeroşi fermieri îi semnalează pagubele produse de mistreţi, inclusiv prin filmuleţe pe care i le trimit zilnic.

„Primesc zilnic pe WhatsApp filmuleţe cu turme întregi de mistreţi, mai ales, dar şi căprioare, care distrug culturile oamenilor, iar vechea formă a legii nu proteja deloc fermierii, pentru că toate obligaţiile erau ale fermierilor. Fermierii erau obligaţi să-şi asigure perimetrele respective, să facă ‚scandal’, să comunice în scris cu multe instituţii, iar despăgubirile lor nu erau acordate de către aceşti gestionari ai fondurilor de vânătoare”, a precizat acesta.

În opinia ministrului Agriculturii, o soluţie în această problemă ar putea fi trecerea fondurilor de vânătoare care se suprapun cu terenurile agricole în gestionarea fermierilor.

„Eu cred că asta este soluţia. Nu înseamnă că eu am dreptate, dar eu aşa cred că acolo unde fondurile de vânătoare se suprapun în mare parte peste terenurile fermierilor ar fi corect ca fermierii să gestioneze aceste fonduri de vânătoare. Sigur, ei (vânătorii n.r.) spun că nu este legal, pentru că acum este o lege în vigoare – dar nu discutăm despre legea asta, ci despre ce trebuie să facem – lege în vigoare care spune că gestionarii fondurilor de vânătoare au anumite drepturi, iar aceste fonduri de vânătoare sunt peste terenurile fermierilor sau peste terenurile UAT-urilor şi această controversă este de ceva ani. Anul acesta parcă a fost mai puternică această controversă. Eu cred că la fel ca în multe alte ţări europene, dacă fermierii sunt gestionarii acestor fonduri de vânătoare, acolo, repet, unde este cazul, ei vor fi mult mai echilibraţi în a exploata pe de o parte terenul, pentru că acolo cultivă şi au nevoie să aibă nişte producţii care să-i facă să reziste pe piaţă, dar în acelaşi timp mult mai echilibraţi în a gestiona şi fondurile de vânătoare, pentru că cineva trebuie să menţină acest echilibru”, a subliniat oficialul guvernamental.

Adrian Oros a precizat că interesele fermierilor şi vânătorilor sunt contradictorii, iar soluţia propusă de el ar rezolva această problemă.

„Această formă cred că ar rezolva această problemă, a diminuării numărului de animale, astfel încât să nu producă pagube, uneori pagube de aproape 100% fermierilor, dar în acelaşi timp fauna care este pe acele arealuri să existe în continuare, pentru că nici nu putem să facem agricultură atât de intensivă încât orice formă de viaţă să dispară, dar nici nu putem permite ca dintr-un interes comercial cineva să nu gestioneze suficient de corect fondul de vânătoare, iar vieţuitoarele de acolo să producă pagube celui care investeşte în agricultură şi este proprietarul terenului”, a conchis ministrul Agriculturii.