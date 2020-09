Slujbă de binecuvântare a noului an școlar, oficiată de mitropolitul Andrei

„Avem emoții ori de câte ori începe anul școlar. (…) Cei ce se străduiesc să pună în sufletele elevilor tot ceea ce e frumos și bun, sunt profesorii. Proorocul David li se adresează, spunându-le: «Învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă, și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea». E foarte importantă misiunea pe care o au dascălii, pentru tinerii noștri, pentru viitorul țării noastre” – a spus mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în cuvântul de învățătură rostit după oficierea slujbei de Te Deum, la începerea noului an școlar.

Referindu-se la elevi, a amintit din nou spusele lui Comenius care, „în cartea lui, Didactica Magna, subliniază neajunsurile pe care le au tinerii care nu învață”.

„Noi credem că dvs sunteți tineri care doriți să acumulați, să învățați, și ne bucurăm de lucrul acesta. Dar în Didactica Magna, Jan Amos Comenius, referindu-se la tinerii care nu vor să învețe, zice așa: «Ce este un tânăr bogat, fără de învățătură? Un biet purceluș îngrășat cu tărâțe. Și ce este un tânăr sărac, fără învățătură? Un biet măgăruș condamnat să ducă poveri. Și ce este un tânăr fătă învățătură? Un biet papagal împodobit cu pene». Noi credem că toate aceste categorii nu se găsesc printre frățiile voastre. Așa că, acum, când anul școlar începe, în condițiile acestea speciale, ne rugăm lui Dumnezeu ca să contenească pandemia și vă urmăm ca, de la profesorii dvs, sau chiar în mediul online, să acumulați foarte, foarte multe învățături frumoase, și pe când vom face și bilanțul anului care acum începe, să fiți mult mai bogați în ce privește și viața spirituală, și viața intelectuală. Vă dorim succes, și dascălilor și elevilor!” – a spus ÎPS Andrei.

Adresându-se elevilor și dascălilor participanți, inspectorul școlar general Marinela Marc a afirmat că, la Cluj, în ciuda tuturor temerilor generate de contextul în care începem în acest an cursurile, „a trecut prima zi de școală și a fost bine”.

„A fost bine poate și pentru că am început școala, ieri, și, cu siguranță, și pentru că preoții noștri s-au rugat pentru noi, așa cum am primit și astăzi o binecuvântare pentru a începe bine acest an școlar. Știu că v-a fost greu tuturor: vouă, profesorilor voștri, părinților voștri, dar ați ajuns la școală și ați văzut că școlile s-au pregătit în mod special pentru voi, pentru ca voi să vă simțiți în siguranță și să faceți ceea ce trebuie să faceți: să veniți la școală și să continuați să învățați și să vă formați. În acest an școlar, iată, altfel, în care venim la școală purtând aceste măști – dar nu pentru a ne distanța unii de alții, ci pentru a ne proteja pe noi și pe cei din jurul nostru -, poate mai mult ca în oricare alt an, ca în oricare altă situație, cred că trebuie să punem accentul pe respectarea regulilor, a comportamentelor care să ne păstreze sănătoși (…) În acest fel, împreună, vom reuși să trecem cu bine și peste această încercare” – a spus Marinela Marc.

Slujba de Te Deum, oficiată de ÎPS arhiepiscop și mitropolit Andrei, s-a desfășurat de la ora 10:00, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, în prezența unui număr nu foarte de mare de elevi și dascăli.

