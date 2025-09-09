EDUCAȚIE

Sindicaliştii din Educație au cerut demisia ministrului Educaţiei şi abrogarea măsurilor de criză

9 septembrie 20250 commentarii

Sindicaliştii din Educaţie au solicitat, luni, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan, demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, şi anularea măsurilor asumate de Guvern privind sistemul de învăţământ, a anunţat liderul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor.

„Nu avem nevoie de promisiuni, preşedintele (Nicuşor Dan – n.r.) a luat act de solicitările noastre, prima solicitare fiind legată de demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, iar a doua fiind legată de anularea, abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141. Referitor la primul punct, preşedintele nu s-a pronunţat în momentul de faţă, iar referitor la al doilea punct, cel legat de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141, domnia sa a propus o altă întâlnire, cam peste maxim două luni, ocazie cu care se va putea veni cu nişte cifre exacte legat de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan. Şi, în funcţie de aceste impacturi, trebuie să se analizeze şi să se ia alte decizii. Asta este ceea ce ne-a putut transmite preşedintele”, a declarat Marius Nistor, la ieşirea din Palatul Cotroceni.

El a subliniat că acţiunile de protest vor continua până la îndeplinirea celor două obiective, precizând că greva generală „nu este exclusă”.

Sindicatele din Educaţie au pichetat sediul Executivului şi au organizat un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Potrivit unui comunicat comun transmis duminică de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, acţiunea de protest urmăreşte să atragă atenţia asupra necesităţii rezolvării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Salariaţii din Educaţie resping măsurile de reducere a deficitului bugetar adoptate de Guvern, despre care afirmă că afectează negativ nu doar angajaţii din sistem, ci şi elevii şi studenţii – beneficiarii direcţi ai educaţiei.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, susţin sindicatele.

Potrivit acestora, măsurile de „eficientizare” aplicate în domeniul învăţământului prin Legea 141/2025 vor avea „un cost mult mai mare” pe termen mediu şi lung, afectând direct calitatea educaţiei, statutul profesional şi social al angajaţilor din învăţământ, precum şi viitorul beneficiarilor primari.

„Protestul nostru este pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost”, au transmis sindicaliştii.

