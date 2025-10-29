INTERNE

Sindicaliștii clujeni din Sanitas au plecat spre București

29 octombrie 20250 commentarii

Sindicaliști din patru mari confederații se adună miercuri, 29 octombrie, în fața Guvernului, pentru a transmite un mesaj ferm că nu acceptă măsurile de austeritate și „disprețul față de muncă și cei care muncesc”. Se estimează că în fața Guvernului vor fi prezenți circa 20.000 de membri de sindicat, au declarat liderii de sindicat luni, într-o conferință de presă comună. Sindicaliștii clujeni din Sanitas au plecat încă de ieri pentru a putea fi prezenți azi la ora 10 în Piața Victoriei.

”Trăim o perioadă în care, din nou, cuvântul austeritate revine în discursul public ca o soluție salvatoare. Dar să nu uităm: austeritatea nu este o soluție, ci un diagnostic al neputinței de a gestiona corect resursele unei țări. Nu cei care muncesc trebuie să plătească pentru greșelile celor care conduc!

Personalul din sănătate, ca și cel din educație sau din alte sectoare publice, nu mai poate fi tratat ca o simplă cifră în tabelele bugetare. În spatele fiecărui salariu sunt oameni care poartă halate, speranțe, nopți nedormite și vieți salvate.

Austeritatea înseamnă spitale mai goale, servicii mai slabe, tineri care pleacă din țară și oameni tot mai descurajați. Nu putem construi o Românie sănătoasă cu spitale sărăcite și profesioniști umiliți.

Noi nu cerem privilegii — cerem respect, stabilitate și recunoașterea valorii reale a muncii noastre. Nu cerem mai mult decât merităm, dar refuzăm să acceptăm mai puțin decât este drept.

Să fie clar: sănătatea nu se face cu tăieri, ci cu investiții. Nu cu frică, ci cu încredere. Nu cu austeritate, ci cu solidaritate”, au transmis sindicaliștii clujeni.

 

