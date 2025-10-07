EDITORIAL

Senini pe o mare învolburată

7 octombrie 20250 commentarii

Săptămâna precedentă s-a încheiat cu Ziua Internațională a Educației, cunoscută și Ziua Internațională a Profesorului. Și ca să fie bine întâmpinată, sărbătorită, absorbită de back-gound-ul breslei, guvernul Bolojan le-a pregătit dascălilor o surpriză: un proiect de hotărâre de guvern, publicat de Ministerul Educației joi, 2 octombrie, prin care peste 14.000 de posturi de cadre didactice vor fi desființate.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Hygieia… plimbăreață

Dacă Bruxelles-ul ezită, Moscova va reveni la Chișinău

Distanța dintre un dascăl și un politician: cam trei biblioteci

Cum poate ajuta Clujul tragedia de la Iași

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.