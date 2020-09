Școala în comunele cu cod roșu de COVID

Un număr de nouă școli din totalul de 423 de unități școlare din Cluj au trecut la scenariul roșu de învățământ după începerea anului școlar, cu clase organizate doar online din cauza cazurilor numeroase de infecție cu noul coronavirus. Printre școlile în care se învață după scenariul roșu se numără cele din Cornești și Aghireșu.

Încă se așteaptă tabletele

La Cornești, copiii încă aşteaptă tabletele. Directorul Școlii Gimnaziale din localitate, Alina Cristolțan spune că primăria a achiziționat deja laptopurile pentru sălile de clasă, însă până acum nu s-a putut finaliza procesul de achiziție a tabletelor pentru elevi. Alina Cristolțan a precizat că procurarea tabletelor se face greoi deoarece nu se poate cumpăra astfel de instrumente de la orice furnizor din cauza problemei semnalului de internet. „Sunt furnizori de la care am putea cumpăra dispozitive cu cinternet inclus, însă nu vor putea fi folosite din cauză că la noi în zonă nu există semnal de internet de la acei operatori. Compania care acoperiră cu semnal de internet zona noastră nu ne poate furniza tablete. Așadar, rămâne ca soluție să cumpăram dispozitivele la liber iar apoi să le conectăm la operatorul are are semnal în zonă”, a spus directorul unității de învățământ din Cornești.

Alina Cristolțan a menționat că speră ca săptămâna viitoare să se rezolve problema tabletelor astfel încât copii să aibă instrumente adecvate pentru a urma cursurile online. Directorul unității de învățământ a arătat că în prima săptămână din noul an școlar elevii au folosit de telefoanele și laptopurile persoanele. „Au fost mulți copii care au primit donații de tablete și laptopuri. Alții au folosit telefonul personal sau al părinților, însă prin telefon se face foarte greu școală”, a spus Alina Cristolțan. Ea a mai adăugat că săptămâna viitoare comuna va ieși din izolare iar cursurile se vor desfășura normal.

La școala Generală din Cornești învață 86 de copii. Dintre aceștia, patru sunt în calsa a VIII și trebuie să se pregătească pentru Examenul de Evaluare Națională.

Situație fericită la Aghireșu

În prima zi de școală din acest an, copiii din Aghireșu au ajuns doar la poarta unității școlare pentru a-și ridica manualele. Și asta după ce comuna a fost trecută în scenariul roșu din cauza unui focar de coronavirus înregistrat la o fabrică din satul Macău. Spre deosebire de Cornești, aici situația este mai fericită deoarece Primăria a reușit să cumpere deja tabletele pentru copii. „S-au cumpărat 300 de tablete iar în 13 septembrie au fost predate școlii. În școala noastră învață 454 copii, însă aproximativ 150 sunt preșcolari și nu au nevoie de tablete. Nu au fost probleme în privința cursurilor pentru că deja avem experiența școlii online din anul școlar trecut. Se preconizează că în 23 septembrie vom ieși din scenariul roșu, ceea ce înseamnă că toată lumea va putea veni la școală”, a declarat pentru Făclia directorul Școlii Gimnaziale din Aghireșu, Ancuța Mureșan.

