Scandal cu bâte pe străzile unui mare oraș al României: un mort și patru răniți

13 septembrie 20250 commentarii

O persoană a decedat, iar alte patru au fost rănite în urma unui scandal cu bâte între mai multe persoane, care a avut loc sâmbătă dimineaţa pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, la faţa locului s-au deplasat efective sporite de poliţişti şi jandarmi.

„În această dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceştia au fost prinşi de poliţişti în localitatea Branişte. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor”, informează IPJ Dolj.

Cazul a fost preluat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale.

