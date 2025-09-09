EXTERNE

Russell Crowe şi Rami Malek au captivat audienţele din Toronto cu drama istorică „Nuremberg”

9 septembrie 20250 commentarii

 

Laureaţii premiilor Oscar Russell Crowe şi Rami Malek au captivat audienţele din Toronto cu drama istorică „Nuremberg”, care a fost primită cu ovaţii în picioare timp de 4 minute după premiera internaţională de duminică, transmite Reuters.

Regizorul James Vanderbilt prezintă evenimentele celebrului proces al celor 22 de membri de rang înalt al partidului nazist la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Russell Crowe joacă rolul liderului nazist Hermann Goring, în timp ce Rami Malek îl potretizează pe psihiatrul Douglas Kelley din cadrul U.S. Army, care a primit misiunea de a-l evalua pe Goring şi pe alţi lideri nazişti.

„Goring este un personaj fascinant de interpretat”, a declarat Russell Crowe. „Ajunşi la sfârşitul războiului, au decis că trebuie să fie un proces. Iar Hermann, el încă crede că poate negocia o ieşire din această situaţie”, a mai susţinut actorul.

Richard E. Grant, care interpretează rolul avocatului britanic David Maxwell Fyfe, a adus în discuţie cercetarea exhaustivă realizată de Vanderbilt pe acest subiect. „Nu a fost nicio întrebare pe acest subiect pe care cineva ar fi putut să o adreseze şi la care el să nu aibă răspuns”, a susţinut actorul britanic.

Filmul „Nuremberg” va fi lansat în cinematografe în luna noiembrie.

