EDITORIAL

Rusia nu este de neînvins

13 noiembrie 20250 commentarii

Rusia a mai pierdut războaie. S-a istovit mujicul kaghebist, V. Putin, să-i țină lecții de istorie lui D. Trump în întâlnirile directe sau în convorbirile telefonice pe care le-au avut. La școala kaghebistă, V. Putin a învățat istorie după Cursul scurt de istorie a PCUS și a URSS. Mai pe înțeles, fiorosul V. Putin a învățat fragmentar, rezumativ, dar mai ales pe neterminate, istoria Rusiei și a URSS.

