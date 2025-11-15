EXTERNE

România și Turcia prioritizează securitatea la Marea Neagră și consolidarea cooperării bilaterale

15 noiembrie 20250 commentarii

Asigurarea unei securităţi sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România şi Turcia, au subliniat într-o discuţie telefonică, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu omologul său din Republica Turcia, Ali Yerlikaya.

„Cei doi demnitari au subliniat că asigurarea unei securităţi sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România şi Turcia, ambele state împărtăşind obiectivul de consolidare a cooperării operaţionale şi de promovare a unui mediu sigur, stabil şi predictibil”, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, vineri, AGERPRES.

Discuţia s-a înscris în logica de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne, inclusiv la nivel strategic, în beneficiul cetăţenilor din cele două state şi pentru întărirea securităţii regionale.

„Miniştrii au trecut în revistă stadiul cooperării în domeniul afacerilor interne, atât în cadru bilateral, cât şi multilateral, apreciind dinamica recentă de consolidare a colaborării în domenii cheie. Discuţia a reconfirmat importanţa acordată combaterii criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri, precum şi a tuturor aspectelor ce privesc securitatea cetăţenilor celor două state, în contextul internaţional de securitate actual şi al proximităţii faţă de zonele de conflict”, informează sursa citată.

În cadrul dialogului, cei doi oficiali au reafirmat importanţa Parteneriatul Strategic dintre România şi Turcia, subliniind rolul Republicii Turcia în asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre şi în zona Balcanilor. A fost evidenţiat potenţialul ridicat de cooperare, atât pe dimensiunea economică, cât şi în ceea ce priveşte stabilitatea şi securitatea regională.

„De asemenea, a fost exprimat respectul reciproc pentru profesionalismul structurilor operative din cele două ministere şi a fost transmis un semnal clar privind importanţa pe care România şi Turcia o acordă cooperării în domeniul Afacerilor Interne”, precizează comunicatul.

A fost convenită menţinerea dialogului constant între structurile celor două ministere şi continuarea eforturilor comune pentru consolidarea cooperării la nivel operativ în domeniile de interes reciproc.

