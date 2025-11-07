EDUCAȚIE

Roboticienii de vârf de la „Racoviță” au fost medaliați și acasă

7 noiembrie 2025

Nouă elevi ai clubului de robotică din cadrul Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca (CNER) au fost premiați vineri, 7 noiembrie 2025, cu diplome și medalii pentru performanța deosebită obținută în finala națională a concursului de robotică NextLabTech 2025, desfășurată pe 1 noiembrie, la București. Aceștia au ocupat șapte dintre primele zece poziții la proba „line-follower basic”. La competiția națională s-au întrecut un număr de 130 de elevi din întreaga țară, elevii clujeni, coordonați de părintele voluntar Cornel Rusu, reușind să se evidențieze prin disciplină, stăpânire de sine și spirit de echipă.

Un concurs extraordinar

După premiere, elevii și-au exprimat impresiile despre concursul național. Elena Betea, din clasa a VI-a D, Locul 1 și Premiul I cu 11,43 secunde: „A fost frumos, dar în același timp foarte stresant” ; Albert Nistor, clasa a VI-a B, Locul 2 și Premiul II cu 11,93 secunde: „Personal mi-a plăcut foarte mult la concurs. Dar, da, a fost stresant”; Alex Betea, clasa a VI-a D, Locul 3 și Premiul III cu 12,24 secunde: „Și mie mi-a plăcut foarte mult. M-a mirat diferența făcută de 0,02 secunde față de următorul meu coleg, Cezar. Și sunt foarte mândru de sora mea, Elena, care a luat Locul 1”; Cezar Ferdeș, clasa a VI-a D, Locul 4 și mențiune cu 12,26 secunde: „Mie mi s-a părut frumos concursul, dar și stresant, înainte și după jurizare, pentru că aveam emoții legate de timp și dacă va mearge robotul pe traseu. M-am simțit bine pentru că am primit pizza după concurs.”; Marc Simonca, clasa a VI-a B, Locul 5 și mențiune cu 13,57 secunde: „Mi s-a părut foarte frumos acest concurs. Aș vrea să spun că eu am fost dat afară de la prima lecție de robotică pentru că făceam foarte multă gălăgie. A meritat că m-am întors. Am ajuns în competiția națională”; Tudor Sima, clasa a VI-a D, Locul 8 și mențiune cu 13,98 secunde: „În primul rând, vreau să mulțumesc părinților care ne-au ajutat și aș spune că stresul pe care l-am avut la concurs a fost acoperit de fericirea pe care am avut-o cu rezultatele”; Anastasia Crișan, clasa a VI-a B, – Locul 9 și mențiune cu 14,42 secunde: „Acest concurs mi s-a părut extraordinar și a fost o oportunitate să învățăm multe lucruri noi. Chiar dacă în acea sală a fost foarte stresant, am putut învăța să ne descurcăm singuri și să folosim din experiențele acumulate”. De asemenea, au mai primit diplome: David Beuran, clasa a VI-a B, și Sofia Rusu, clasa a VI-a D, elevi care s-au calificat și au participat la finală, însă problemele tehnice apărute în timpul probei i-au împiedicat să termine cursa.

Pregătiri, cinci luni

Rezultatele sunt spectaculoase și având în vedere că înființarea Clubul de robotică, la nivel de gimnaziu, s-a făcut în urmă cu doar cinci luni, prin implicarea părintelui Cornel Rusu, care a strâns în jurul său oameni interesați să ajute. Astfel, pregătirea elevilor a fost coordonată de părintele voluntar Cornel Rusu, sprijinit de alți doi părinți voluntari, Sergiu Crișan și Bogdan Betea, de către eleva Andreea Socaciu, din clasa a IX-a B, de la același liceu, și de un voluntar extern, inginerul Emilia Tocaciu.

Inițiativa părintelui voluntar Cornel Rusu a pornit observând că în Cluj-Napoca chiar dacă există o activitate de acest gen, este abordată ca divertisment și nu ca una de nivel competițional. „Am propus direcțiunii să facem în afara programului școlar în mod voluntar o activitate cu copiii în care să-i învățăm robotică și să participăm la concursuri, o activitate prin care să se poată face performanță pentru că în Cluj sunt multe activități de acest gen, dar nu sunt axate pentru a merge la competiții. În luna mai au început pregătirile, cu elevi de clasa a IV-a. S-a început cu un grup de 15 elevi, din care zece elevi au venit constat, iar cinci sporadic. Din cei zece elevi, cu nouă au ajuns la competiția națională de la București.”, a spus strategul clubului.

Au venit și-n vacanță la pregătiri

Pregătirea s-a desfășurat pe parcursul a cinci luni, o oră și jumătate de activități, în fiecare vineri, inclusiv în vacanțe. Prezența nu a fost obligatorie și nu s-au dat note. „M-a surprins plăcut când au venit inclusiv din vacanță. Am avut copii care au venit în fiecare săptămână pe timpul vacanței”, a precizat coordonatorul echipei.

În tot acest timp, elevii au dobândit cunoștințe din mai multe domenii: informatică, electrotehnică, fizică, matematică, inclusiv motrică fină. „Copiii de clasa a VI-a au învățat practic principii ale fizicii pe care o să le învețe în clasele a VIII-a, a IX-a, a XII-a. În momentul în care au înțeles principiile tehnice, ce trebuie să facă pentru a învârti robotul spre stânga sau dreapta, au început să-și îmbunătățească din de în ce mai mult timpii.”, a afirmat coordonatorul elevilor. Dacă la începutul pregătirilor, timpii obținuți de elevi cu roboții lor erau de 25-30 de secunde, aceștia au ajuns înainte de plecarea la concurs la 12 secunde, pentru ca la concursul național, premiul I să fie obținut cu timpul de 11,43 secunde.

Vor avea o sală numai a lor

Vorbind despre inițiativa reușită de la Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, Cornel Rusu a spus că speră să inspire și pe alți părinți care vor să se implice: Îi încurajez pe părinți să se implice la nivelul școlii. Trebuie găsit douătrei ore pe săptămână și unu-doi părinți voluntari. După câteva luni de activități cu elevii, se pot obține performanțe.

La rândul său, directorul colegiului dr. Adrian Magdaș a numit rezultatele elevilor „deosebite” și „remarcabile”: „Este o surpriză colosală, din mai până acum, copiii erau clasa a V-a, să fie primii pe țară după numai câteva luni de pregătire. (…) Este ceva deosebit ca elevi de această vârstă să se alăture pleiadei de olimpici naționali și internaționali ai școlii și să fie primii șapte din țară din zece premiați, pentru mine este cu totul ieșit din comun”. Directorul colegiului a urat succes elevilor în continuare, a mulțumit tuturor voluntarilor și a anunțat că echipa de robotică a gimnaziului va avea o sală proprie pentru pregătire.

Tia SÎRCA

