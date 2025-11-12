Actualitate

Reuniune de toamnă la ASTRA Dej

12 noiembrie 20250 commentarii

Sala festivă a Cercului Militar Dej a fost gazda reuniunii de toamnă apreședinților Despărțământelor ASTRA din Nord-Vest, o întâlnire tradițională al astriștilor din această parte a țării. Tema reuniunii ce a avut loc zilele trecute a fost: „Asociațiunea ASTRA 164 ani (4-6 noiembrie 1861): prezent și viitor”.S

La reuniune au fost invitate Despărțămintele din Bârgău , Beclean, Carei, Cluj-Napoca, Dej, Gherla Năsăud, Reghin , Șomcuta Mare și Târgu Lăpuș, adică reprezentanții astriștilor din zona Nord-Vest, care cu această ocazie au dezbătut și problemele organizatorice referitoare la activitățile curente. În cadrul Anului Lucian Blaga 130, Prof. Univ. dr. Gavril Pompei a susținut o reușită conferință literară pe tema : ”Geografia poetică a lui Lucian Blaga”, urmărit cu mult interes de numerosul public prezent în sala din centrul municipiului Dej, locul tradițional al astriștilor localnici. Cu această ocazie au fost lansate volumele apărute în Editura clujeană Școala Ardeleană ”Lucian Blaga: ”Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII –lea” și Gavril Pompei: ”Rune, noduri, intarsii. 101 poezii”. Prezentarea acestor cărți face parte din șirul de manifestări literare desfășurate în municipiul Dej în cadrul Anului Lucian Blaga 130. Tot cu prilejul reuniunii de toamnă ASTRA la Cercul Militar a fost amenajată o expoziție de carte veche ”Lucian Blaga”, ”Cărțile și revistele Asociațiunii”. Folosindu-se de evenimentul de suflet sub egida ASTRA Dej au fost expuse ultimele apariții ale Editurii Școal Ardeleană. Cărțile au fost prezentate de Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă și amfitrionul evenimentului, președintele Despărțământului ASTRA Dr. ”Teodor Mihali” Dej, ec. dr. Radu Gavrilă.

Următoarea acțiune organizată de ASTRA Dej va fi tradiționalul Festival de poezie și muzică ”Pe urmele lui George Coșbuc”. Vor evolua pe scenă elevi din Dej și din împrejurimile municipiului, Școala Gimnazială Cășeiu (director coordonator prof. Cristian Groșan), de exemplu, care an de an se remarcă prin talentul recitatorilor și interpreților de muzică.

Szekely Csaba

