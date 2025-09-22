CULTURĂ

Restituiri literare – Mihai Eminescu și Lucian Blaga

22 septembrie 20250 commentarii

Cu ocazia Festivalului Internațional de Carte Transilvania, ediția a XI-a, editura Casa Cărții de Știință publică două volume de referință despre două personalități marcate ale vieții culturale românești: Mihai Eminescu și Lucian Blaga.

Ioana Em. Petrescu, Studii eminesciene, Studiu introductiv de Ioana Bot, Ediție îngrijită, note și bibliografie de Ioana Bot și Adrian Tudurachi. Evenimentul de lansare: FICT, Piața Unirii, 26 septembrie 2025, ora 13:00

Invitați: Ioana Bot, Adrian Tudurachi

Cartea reunește studiile eminesciene ale Ioanei Em. Petrescu, alături de celebrul Curs Eminescu, păstrând între coperte partea cea mai cunoscută a operei sale critice. Dincolo de aparența unei simple exegeze dedicate poetului național, volumul dezvăluie un proiect teoretic mult mai amplu: o istorie comparată a formelor poeticității românești, de la Budai-Deleanu la Nichita Stănescu, în care Eminescu rămâne reperul central. Ioana Em. Petrescu propune o lectură integratoare și originală, definindu-l pe Eminescu drept mare poet tragic, depășind clivajul romantism – modernitate și punând în dialog literatura cu științele, filosofia și noile paradigme critice. Totodată, cartea restituie atmosfera unică a cursurilor universitare ale autoarei, spațiu de formare intelectuală și de exercițiu critic, devenit legendă pentru generații de studenți.

Carte publicată cu sprijinul Consiliului Județean Cluj

Scrieri despre Lucian Blaga. Antologie, Ediție îngrijită și notă asupra ediției de Alexandra Ionel și Marius Mureșan

Evenimentul de lansare: FICT, Piața Unirii, 26 septembrie 2025, ora 13:30

Invitată: Ioana Bot

Prezenta antologie reunește, într-o succesiune cronologică, câteva dintre principalele contribuții critice dedicate lui Lucian Blaga, publicate în prima jumătate a secolului XX.

Momentele esențiale ale receptării sale sunt ilustrate de vocile critice reunite. Sextil Pușcariu, de pildă, recunoaște încă din 1919 „scânteia divină” a poetului, identificând în debutul său maturitatea și originalitatea unui creator autentic. Ion Agârbiceanu adaugă dimensiunea filosofică și mistică, prezentându-l pe Blaga drept un „poet filosof” capabil să contribuie la regenerarea spirituală a neamului românesc. În plan critic, Eugen Lovinescu analizează cu rigoare specificul modernist al liricii blagiene, punând în evidență rolul imaginii și al comparației ca mijloace definitorii, dar și riscurile imitării lor de către epigoni. Într-un alt registru, Mircea Eliade îl consacră pe Blaga ca filosof al culturii, pentru care misterul și mitul constituie coordonate fundamentale, integrând astfel opera sa în circuitul ideilor universale.

Carte publicată cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca

Alexandra Ionel

Marius Mureșan

