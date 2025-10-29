POLITICĂ

Remus Lăpușan: Stop blocajelor financiare din PNRR

29 octombrie 20250 commentarii
Deputatul Remus Lăpușan cere măsuri urgente pentru deblocarea plăților și protejarea companiilor românești din domeniul construcțiilor

Deputatul, Remus Lăpușan, atrage atenția asupra unei probleme majore care afectează implementarea proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR): blocajele financiare care pun presiune uriașă pe antreprenorii din construcții și riscă să compromită obiectivele asumate de România în fața Uniunii Europene.

„Tot mai multe firme de construcții se confruntă cu întârzieri nejustificate la plata lucrărilor deja executate și verificate. Vorbim despre luni de așteptare pentru facturi aprobate, în condițiile în care antreprenorii trebuie să continue lucrările, să plătească salarii, furnizori și impozite. Este o situație critică, ce amenință direct capacitatea României de a-și duce la bun sfârșit investițiile prin PNRR”, a declarat deputatul, Remus Lăpușan.

Potrivit acestuia, ritmul lent al validării și efectuării plăților a dus la acumularea de datorii, la creșterea insolvențelor și la scăderea cu 24% a activității din sectorul construcțiilor, conform datelor Eurostat din august 2025. „Aceste blocaje nu sunt simple întârzieri administrative, ele afectează economia reală. Firmele românești care lucrează corect, pe șantiere, sunt împinse spre faliment, în timp ce proiectele publice stagnează”, a subliniat Lăpușan.

Deputatul, Remus Lăpușan consideră că Ministerul Dezvoltării trebuie să intervină urgent pentru accelerarea procesului de verificare, validare și plată a lucrărilor executate. Totodată, solicită o analiză națională clară asupra stadiului de execuție și de finanțare al proiectelor din PNRR. „România nu își poate permite să piardă fonduri europene și locuri de muncă din cauza birocrației. Este nevoie de responsabilitate, transparență și o colaborare reală între autorități și mediul privat”, a adăugat Remus Lăpușan.

„PNRR trebuie să rămână un instrument de progres, nu o sursă de blocaj. Fiecare zi de întârziere înseamnă pierderi economice și șantiere oprite. Instituțiile statului trebuie să trateze cu seriozitate aceste semnale și să protejeze capitalul românesc din construcții un pilon esențial al dezvoltării naționale”, a concluzionat deputatul, Remus Lăpușan.

 

                                                                                                        

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Soluția propusă de deputatul Oana Murariu pentru reducerea duratei și costurilor litigiilor

Oana Gheorghiu, propusă viceprim-ministru al Guvernului

Abrudean nădăjduiește o campanie curată la București

Mircea Abrudean avertizează că disputele politice pot bloca adoptarea bugetului pe 2026

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.