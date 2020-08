Remus Lăpușan: ”Ocrotirea sănătății este una dintre cele mai mari provocări ale prezentului”

Liderul Pro România Cluj, Remus Lăpușan, candidat din partea acestei formațiuni pentru funcția de președinte al CJ Cluj vorbește într-un interviu acordat ziarului Făclia despre cum vede dezvoltarea județului pentru următorii 10 ani. Lăpușan susține că e nevoie de dezvoltarea și consolidarea identității locale iar în acest sens se impune cultivarea și promovarea brandurilor locale

Rep: Domnule Remus Lăpușan, cum vedeți dezvoltarea județului pentru următorii 10 ani?

Remus Lăpușan: Județul Cluj trebuie să se dezvolte multidimensional: de la infrastructură la cultură, de la agricultură la educație, de la turism la sănătate șamd. Dacă pariezi toți banii pe o singură carte, fie ea și un as, pe termen lung s-ar putea să ți-o ia înainte alți jucători, care au avut mai multe cărți în vedere. Eu spun doar atât pentru început: haideți să depășim mitul că în Cluj doar industria IT contează. Avem și alte cărți pe care putem miza. De exemplu, să începem să ne gândim la un brand turistic pentru Cluj. Patrimoniul natural al Clujului cuprinde chei și defilee, ponoare, peșteri, izvoare și lacuri sărate, nămoluri terapeutice, lacuri de acumulare cu baraje, lacuri pentru turism recreativ piscicol, salina, păduri, masive muntoase, fonduri de vânătoare etc. Patrimoniul cultural cuprinde biserici, castele, conace, cetăți, castru, vestigii arheologice, muzee, pe teritoriul judeţului există 20 situri NATURA 2000, iar zonele etnografice încă păstrează tradiţiile. Toate acestea trebuie să intre sub o umbrelă. Putem face turism cultural, dar și balneo-fiziologic, precum putem face și turism de afaceri, dar și agroturism. Odată ce există o strategie la nivel județean și un brand turistic, totul va fi interconectat și va oferi experiențe memorabile pentru toți cei care ajung în zona noastră. Pentru că ne pasă de viitorul Clujului, trebuie să dezvoltăm, planificăm și consolidăm identitatea locală. Vom cultiva și promova brandurile locale, vom susține și stimula orice proiect care aduce un avantaj competitiv comunității noastre. Tot la capitolul dezvoltare economică, ne propunem să facilităm crearea de locuri de muncă, să sprijinim start-up-urile din mediul rural, dar și să încurajăm afacerile în agricultură (de la creșterea animalelor și până la cele cu producția organică). Iar aici avem la dispoziție fonduri nerambursabile pentru a acționa pe mai multe domenii strategice. De asemenea, ca președinte al Consiliului Județean Cluj, voi sprijini toate primăriilor din județ care doresc să facă investiții în sport, cultură și divertisment (atât la nivel de infrastructură, cât și la nivel de evenimente), pentru toate categoriile, de la tineri la vârstnici. Cu toții trebuie să beneficiem de un standard decent de trai, dar și de facilități care să ne permită să fim sănătoși fizic, psihic și emoțional. Calitatea vieții înseamnă și apă curentă și canalizare, dar și spectacole pentru vârstnici sau terenuri de sport pentru tineri.

Rep: Dați-ne câteva exemple de proiecte pe care intenționați să le implementați de la șefia Consiliului Județean Cluj

Remus Lăpușan: Pentru a încuraja consumul de produse obținute local și regional, am în plan dezvoltarea unui lanț de magazine alimentare care să asigure desfacerea pentru toți producătorii din județ, indiferent că vorbim de produse de origine animală sau vegetală, dar și o platformă online care să le permită schimbul de know-how, promovarea sau chiar negocierea unor contracte. Iar pentru a dezvolta agricultura BIO, am propus acordarea de consiliere pentru accesarea fondurilor nerambursabile și facilitarea parteneriatelor cu structuri specifice (ex: Asociaţia Bioagricultorilor din România BIOTERRA), în vederea dezvoltării unor proiecte de agricultură organică. Pentru a stimula antreprenoriatul rural, dar și inovațiile care vin din domeniul cercetării tehnologice, am propus înființarea Centrului de Mentorat și Inovare Strategică, în cadrul căruia vor fi dezvoltate structuri asociative multidisciplinare, dar și create și amenajate spații expoziţionale sau de lucru moderne, cu multiple dotări și facilități pentru a sprijini firmele/start-up-urile din domeniul industriilor creative sau agricole. Dacă ne pasă de viitor pe termen lung, e momentul să demarăm o revoluție verde, iar aici vorbim de proiecte precum crearea unui inel verde în jurul Clujului, prin noi împăduriri și protejarea pădurilor existente, de înfiinţarea sistemelor de obţinere a energiei electrice din surse regenerabile: biogaz, parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice etc. sau de ameliorarea calităţii solului și a apei, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor, reducerea numărului de zone poluate, neutralizarea platformelor poluate în trecut. Bineînțeles, dacă ne dorim și generații viitoare capabile să facă față provocărilor de pe piața muncii, atunci trebuie să implementăm și proiecte de educație digitală și să alocăm fondurile necesare pentru dotarea cu laptopuri/ tablete și acces la internet, pentru profesorii și elevii din categorii dezavantajate.

Rep: Ce soluții vedeți pentru serviciile de sănătate din județ?

Remus Lăpușan: Aici este o discuție lungă și dureroasă, pe alocuri. În Cluj s-au făcut investiții în sistemul de sănătate privat și au fost ignorate spitalele județene de stat. Din păcate, impresia pe care o avem la această oră e că s-au făcut jocurile unor grupuri de interese. Și cu Spitalul Regional de Urgență a fost o continuă luptă de orgolii politice, de o iresponsabilitate majoră. Și drept urmare … încă e doar la stadiul de proiect și licitații. Abia acum, în an electoral, s-a mișcat într-un târziu și domnul Tișe să preia terenul pentru Spitalul de Copii. Așa face el strategia de dezvoltare sustenabilă a județului, acționând doar în prag de alegeri.

Având în vedere că vorbim de Cluj, unde scoatem anual sute de medici specialiști care lucrează apoi în toată lumea, e inadmisibil să avem așa un deficit al infrastructurii spitalicești județene. Trebuie să acționăm de urgență, pentru că în județul Cluj sunt spitale care trebuie modernizate, atât în Cluj-Napoca, cât și în Turda sau Dej. În plus, trebuie să ne gândim și la soluții pentru mediul rural. Eu am propus înființarea unor centre de îngrijiri primare de sănătate și intervenție de tip prim ajutor în toate comunele din județ, precum și modernizarea și dotarea corespunzătoare a spitalelor aflate în subordinea Consiliului Județean. E necesară o mobilizare exemplară, cât de repede, pentru că ocrotirea sănătății, inclusiv prin prevenția și combaterea bolilor, este una dintre cele mai mari provocări ale prezentului, atât pentru Cluj, cât și pentru întreaga lume. Iar de calitate a vieții nu putem vorbi până nu asigurăm serviciilor de tratament și îngrijiri medicale de calitate.