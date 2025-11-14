INTERNE

Recomandări pentru iubitorii muntelui

14 noiembrie 20250 commentarii

Pentru siguranţa turiștilor care vor face drumeții montane în acest sfârșit de săptămână, jandarmii montani clujeni recomandă acestora să se informeze, în prealabil, în legătură cu itinerariul pe care doresc să-l parcurgă și să urmeze doar traseele marcate, anunță reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj.

Recomandările complete pe care le fac jandarmii montani sunt: Înainte de a pleca în excursie, informaţi-vă temeinic în legătură cu itinerariul propus (dacă este accesibil, marcat sau dacă prezintă porțiuni periculoase), prognoza meteo, condiţiile climatice locale, starea de funcţionare a mijloacelor de transport pe cablu –acolo unde acestea există; Plecaţi pe munte doar cu echipament adecvat anotimpului. Nu trebuie să vă lipsească lanterna, cuțitul, sacul de dormit, trusa de prim ajutor, busola/GPS, mijloace de aprins focul, telefonul mobil; Nu riscaţi să plecaţi singuri la drum și alegeţi traseele în funcţie de pregătirea fizică, tehnică şi psihică a celui mai slab din grup; Informați jandarmii montani/salvamontiștii/cabanierul cu privire la traseul ales și înscrieți-vă în registrul de trafic al turiștilor, lăsând datele dumneavoastră în acesta; Nu deterioraţi amenajările turistice, marcajele sau indicatoarele; Folosiţi numai traseele marcate. Urmăriţi marcajele de pe traseu; Nu vă abateți de la traseu și evitați scurtăturile; Nu consumaţi băuturi alcoolice deoarece acestea diminuează capacitatea de efort; În cazul apariției unei situații de dificultate sau de risc la adresa integrității, sănătății sau a vieții puteți solicita ajutorul Jandarmeriei Montane prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Nouă ambulanțe moderne înnoiesc flota SMURD și ISU Cluj

Primarul Emil Boc: Suntem victime colaterale, ancheta nu privește Primăria

Accident rutier la Fundătura. Trei bărbați au primit îngrijiri medicale, doi transportați la spital

Zeci de sancțiuni aplicate pentru nereguli privind protecția animalelqor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.