Razie de proporții la Cluj-Napoca

25 octombrie 20250 commentarii

Peste 22.000 de lei amenzi au fost aplicate de polițiștii clujeni într-o razie de amploare.

În urma unei acțiuni desfășurate în noaptea de 25 octombrie a.c., polițiștii clujeni au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 22.000 de lei. Totodată, au fost efectuate aproximativ 70 de testări cu aparatul etilotest, fiind vizate persoanele și conducătorii auto aflați pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Acțiunea, desfășurată în intervalul orar 01.00 – 03.00, a implicat efective sporite din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secțiile 1-7, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Rutier și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Polițiștii au beneficiat de sprijinul Poliției Locale Cluj, al Serviciului pentru Imigrări Cluj, al efectivelor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, precum și al reprezentanților DSVSA și ITM Cluj.

În total, peste 200 de persoane au fost legitimate, iar aproximativ 70 de autovehicule au fost controlate. Scopul acțiunii a fost prevenirea și combaterea infracționalității stradale, asigurarea ordinii și siguranței publice, precum și verificarea respectării legislației privind circulația pe drumurile publice și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj anunță că astfel de acțiuni vor fi organizate periodic, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza municipiului Cluj-Napoca.

