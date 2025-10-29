POLITICĂ

PSD Cluj și-a desemnat delegații pentru Congresul Național

29 octombrie 20250 commentarii

Organizația județeană PSD Cluj și-a ales, miercuri, delegații pentru Congresul Național al partidului din 7 noiembrie 2025 și și-a reafirmat sprijinul pentru moțiunea „Uniți pentru România. Puternici, doar împreună!”, susținută de echipa condusă de Sorin Grindeanu. Evenimentul, desfășurat în prezența conducerii centrale și a reprezentanților locali, a confirmat susținerea filialei clujene pentru o stângă modernă, responsabilă și solidară, precum și pentru eurodeputatul Vasile Dîncu, propus pentru funcția de vicepreședinte al PSD la nivel național.

PSD Cluj și-a exprimat sprijinul pentru toți social democrații din zona Nord-Vest, propuși pentru echipa de conducere a partidului, la nivel național: Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru funcția de prim-vicepreședinte, Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș, pentru funcția de vicepreședinte, Gheorghe Cârciu, membru al Parlamentului European, pentru funcția de vicepreședinte și, nu în ultimul rând, profesorul universitar Vasile Dîncu, președintele PSD Cluj, membru al Parlamentului European, pentru funcția de vicepreședinte.

Conferința s-a desfășurat în prezența unor invitați din conducerea centrală a partidului, precum Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, Mădălin Borș, deputat de Teleorman, alături de parlamentari, primari, consilieri județeni și locali din întreg județul Cluj.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, a subliniat în intervenția sa că „schimbările pe care le facem astăzi nu sunt simple modificări de statut, ci direcții clare pentru viitorul PSD. România are nevoie de o guvernare care să apere principiile social-democrate și să protejeze economia. Măsurile care frânează consumul blochează motorul economiei, de aceea, Congresul care urmează trebuie să dea partidului o conducere fermă, capabilă să vorbească de la egal la egal cu partenerii de coaliție.”

Eurodeputatul Vasile Dîncu va candida pentru funcția de vicepreședinte. El a declarat că în echipa condusă de Sorin Grindeanu, vom reprezenta cu demnitate valorile autentice ale stângii democratice.

Sunt bucuros să văd că, în ultimii ani, echipa noastră a început să devină, cu adevărat, o echipă unită și matură. Ne propunem să reconstruim spiritul de solidaritate și colaborare în Transilvania, o regiune care nu este doar un spațiu geografic, ci o veritabilă stare de spirit. Alături de colegii ardeleni din conducere, dorim să arătăm că Transilvania poate fi un model de echilibru și respect reciproc. În echipa condusă de Sorin Grindeanu, vom reprezenta cu demnitate valorile autentice ale stângii democratice, într-un pas firesc spre un spirit social-democrat actual, apropiat de standardele occidentale. Echipa noastră va avea ca principiu fundamental empatia pentru că, fără empatie, un partid se goleşte de sens și valori. Suntem convinși că renașterea stângii românești va porni din Transilvania și Banat, prin oameni care cred în echilibru, respect și comunitate”, a declarat președintele PSD Cluj, Vasile Dîncu

