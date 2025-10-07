POLITICĂ

PSD cere măsuri urgente pentru IMM-uri

7 octombrie 20250 commentarii

În plin declin economic alimentat de măsuri de austeritate, România riscă să piardă motorul principal al dezvoltării: afacerile mici și mijlocii. Cu vânzări în cădere liberă și încrederea investitorilor subminată, PSD cere intervenția urgentă a statului pentru a sprijini IMM-urile și pentru a readuce economia pe un drum al echilibrului, investițiilor și echității.

Cifrele recente publicate de Eurostat și de Institutul Național de Statistică arată că în luna august 2025, România a înregistrat cea mai puternică scădere a vânzărilor cu amănuntul din întreaga Uniune Europeană, un minus de 4% față de luna precedentă, în timp ce zona euro a crescut ușor, cu 0,1%.

La nivelul ritmului anual, declinul este la fel de îngrijorător: minus 3,8% față de august 2024, în condițiile în care restul statelor membre au înregistrat creșteri. Deputatul social democrat Răzvan Ciortea arată că în spatele acestor cifre se ascund mii de magazine mici închise, antreprenori care intră în faliment, familii care trăiesc din ce în ce mai greu.

Premierul pare să nu înțeleagă că economia nu poate fi stimulată prin tăieri, ci prin încredere și investiții. Austeritatea impusă de executivul condus de Ilie Bolojan a dus la o scădere a consumului, la o blocare a investițiilor private și la o pierdere de dinamism economic. În loc să încurajeze inițiativa, statul a devenit un obstacol pentru cei care muncesc cinstit, plătesc taxe și creează locuri de muncă.

Afacerile mici și mijlocii – magazinele de cartier, atelierele, firmele locale de servicii – sunt coloana vertebrală a economiei românești. Ele asigură peste jumătate din locurile de muncă din sectorul privat și contribuie esențial la dezvoltarea comunităților. Dacă ele sunt împinse la margine, întreaga economie se clatină. De ele depinde un procent major, de 80%, din PIB-ul României”, arată parlamentarul. În acest context, PSD propune un set coerent de măsuri pentru relansarea economică și sprijinirea concretă a IMM-urilor, bazat pe principii de echitate, predictibilitate și solidaritate socială.

În primul rând, este nevoie de garantarea creditelor pentru investiții, astfel încât firmele mici să poată accesa finanțare în condiții avantajoase. Statul trebuie să fie partenerul antreprenorului, nu inamicul său. În al doilea rând, propunem facilități fiscale pentru investiții, digitalizare și inovare, în special pentru întreprinderile românești care aduc dezvoltare pe plan local. În al treilea rând, cerem simplificarea procedurilor administrative, un „ghişeu unic” digitalizat care să elimine birocrația excesivă care blochează inițiativa.
Nu în ultimul rând, trebuie relansate programele de susținere a tinerilor antreprenori și a firmelor din mediul rural, pentru a combate decalajele regionale și pentru a menține forța de muncă în țară.

Aceste măsuri sunt parte a unei viziuni economice pe care PSD a adoptat-o întotdeauna: creștere bazată pe investiții, salarii mai mari, pensii decente și sprijin pentru capitalul autohton”, transmite deputatul.

El atrage atenția că România are nevoie de un nou model de dezvoltare, unul care să îi sprijine pe cei care produc valoare aici, acasă. Este timpul ca statul să înceteze să penalizeze munca și curajul antreprenorial și să redea speranța celor care au crezut în economia românească.

IMM-urile autohtone nu cer privilegii, nici subvenții nejustificate, ci doar condiții corecte pentru a munci și a rămâne pe piață, și un stat care să le fie partener, nu piedică.

Partidului Social Democrat solicită partenerilor de coaliție renunțarea la măsurile care sufocă economia reală și adoptarea urgentă a pachetului de sprijin pentru IMM-uri și consum intern, astfel încât România să iasă din acest cerc vicios al austerității și declinului.

Economia noastră poate fi repornită, însă doar prin încredere, stabilitate și politici sociale responsabile. PSD rămâne consecvent pe acest drum”; a punctat social democratul.

