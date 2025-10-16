CULTURĂ

Provocările arhivisticii contemporane, dezbătute la Cluj-Napoca

16 octombrie 20250 commentarii

De Zilele Academice Clujene 2025 joi, 16 octombrie 2025, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca în cadrul Conferinței internaționale „Tradiții, Identități Naționale și Construcție Statală în Europa Central Estică” a avut loc evenimentul intitulat „Între tradiția patrimoniului arhivistic național și proprietatea privată. Arhivele particulare”. La eveniment au participat directorul Arhivelor Naționale ale României, Cristian Anița, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul UBB, prof. univ. dr. Ovidiu Augustin Ghitta, directorul Serviciului Județean Cluj al Arhivelor Naționale, Paula Ivan, directorul Serviciului Județean Maramureș al Arhivelor Naționale, Klara Guseth.

Colaborare între arhiviști și cercetători

La eveniment au mai fost prezenți reprezentanți ai mediului științific, reprezentanți ai Arhivelor Naționale ale României (din cadrul serviciilor județene), ai instituțiilor creatoare și deținătoare de documente, reprezentanți ai furnizorilor de soluții software. Directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, a afirmat că produsele cercetătorilor de la Institut, care se bazează în mare parte pe ceea ce arhiviștii conservă și pun la dispoziție, au un grad de adresabilitate foarte mare și că, prin formele de exprimare în spațiul virtual, rezultatele cercetărilor sunt mai accesibile pentru categorii largi de intelectuali, de oameni iubitori de istorie. Domnia sa a asigurat că Institutului de Istorie „George Barițiu” este un partener pe care arhiviștii se pot baza în proiectele pe care le lansează și a mulțumit acestora pentru că sunt parte, prin organizarea conferinței, a Zilelor Academice Clujene. Istoricul clujean și-a exprimat speranța ca în anii viitori proiectele comune să se înmulțească în beneficiul tuturor.

Viitorul documentelor electronice

Directorul Arhivelor Naționale ale României, Cristian Anița, a declarat că în lumea contemporană documentele și-au schimbat forma, fiind mult mai fluide: „Acum documentul este mult mai imaterial și volatil. Trebuie să lucrăm în această lume volatilă și dacă nu înțelegem cum funcționează lucrurile în această lume riscăm să pierdem o parte a meseriei noastre”. Acesta a spus că este important să vedem ce se întâmplă în arhivistica contemporană pentru că lucrurile se întâmplă cu o frecvență și o viteză foarte mare: „Schimbările și în meseria noastră o să fie dramatice pentru că obiectul muncii noastre se schimbă”. În acest sens, directorul Cristian Anița a afirmat că a derulat o serie de proiecte pentru a cunoaște cum sunt gestionate documentele electronice de entitățile publice sau private. „Trebuie să încercăm să ne adaptăm la această lume sau putem să renunțăm la ea și să lăsăm IT-iști să controleze toată zona, să ne întoarcem doar spre depozite și să rămânem o instituție de tip muzeu, doar gestionăm documentele vechi și nu ne mai interesează memoria noastră de acum înainte”, a spus șeful Arhivelor Naționale amintind calea de urmat, digitalizarea și lucrul cu Inteligența Artificială.

Lansarea „Revistei Arhivei Maramureșene

Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul UBB, prof. univ. dr. Ovidiu Augustin Ghitta, a salutat arhiviștii prezenți din cadrul serviciilor județene ale Arhivelor Naționale. Decanul clujean a afirmat că este mult de muncit în societatea noastră pentru a-i învăța pe oameni, pe cei tineri și pe cei în vârstă, să respecte și să prețuiască documentul de arhivă: „La acest nivel este foarte mult de lucru, în instituțiile noastre, care asigură și nu asigură confortul cuvenit documentelor depozitate. Și ne gândim și nu ne gândim la soarta informațiilor pe care aceste documente le depozitează”. În cadrul conferinței, directorul Serviciului Județean Maramureș al Arhivelor Naționale, Klara Guseth, a lansat un nou număr al „Revistei Arhivei Maramureșene”, publicată la Baia Mare. Prof. univ. dr. Ovidiu Augustin Ghitta a felicitat echipa de la Baia Mare pentru tenacitatea de care dă dovadă, scoțând revista an de an: „O revistă născută acum 17 ani, care reușește să ofere cu ritmicitate numere, an de an, este o performanță, meritul fiind al colegilor de la Baia Mare”.

La rândul său, directorul Serviciului Județean Cluj al Arhivelor Naționale, Paula Ivan, a mulțumit prof. univ. dr. Ioan Bolovan, îndeosebi pentru sprijinul acordat angajaților Arhivelor Naționale care anul trecut au desfășurat o acțiune de protest. „Atunci am beneficiat de empatia, simpatia și ieșirea domniei sale, lucru care a contat extrem de mult”, a spus aceasta.

Tia SÎRCA

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Prezentată recent la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ȚEPEȘ – de Alexandru Buican, monumentala biografie a „chirurgului social lipsit de milă”, Vlad Țepeș

The Cure şi „twenty one pilots”, cap de afiş la Electric Castle 2026

Călătorii muzicale Diversitate muzicală pe două continente cu dirijorul  Cristian Sandu

Actriţa Balogh Dorottya de la Teatrul de Păpuşi „Puck”, distinsă cu premiul de interpretare la Banja Luka

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.