Provocare creativă pentru elevii clujeni: Concursul internațional pentru inovații în folosirea responsabilă a apei

13 noiembrie 20250 commentarii

Elevii clujeni au șansa de a-și exprima creativitatea și de a propune soluții inovatoare pentru protejarea și folosirea responsabilă a apei. Compania de Apă Someș S.A., operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a dat startul celei de-a VII-a ediții a ”Concursului Internațional de Premii pentru Tineret – Apa Pe Care O Vrem”, informează reprezentanții forului administrativ clujean.

Concursul, organizat la nivel global de Reţeaua Globală a Muzeelor de Apă (WAMU-NET), cu sprijinul UNESCO, urmărește să crească vizibilitatea activităților educaționale organizate de muzeele de apă și să le promoveze la nivel mondial.

Citând aceleași surse, Compania de Apă Someș S.A., prin Muzeul Apei ”Leonida Truță” în calitate de co-inițiator și membru fondator al WAMU-NET, a organizat începând cu prima ediție preselecția la nivel național. Ediția națională a concursului 2026 se adresează și în acest an copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6-9 ani, 10-12 ani, 13-18 ani şi 19-25 ani și se derulează în perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026. Astfel, elevii și tinerii sunt încurajați să-și folosească creativitatea pentru a propune moduri responsabile și vizionare de utilizare a apei.

Compania de Apă Someş va asigura jurizarea candidaturilor naționale și va selecta maxim șase creații artistice care vor fi transmise Rețelei Globale a Muzeelor de Apă pentru jurizarea finală a tuturor candidaturilor depuse de fiecare muzeu al apei membru WAMU-NET, care s-a înscris în această inițiativă și care va desemna câștigătorii finali la nivel internațional. Termenul limită pentru înscrierea tuturor lucrărilor este 24 aprilie 2026. Kit-ul de concurs care conține Cererea de propuneri și Formularul de înregistrare pot fi descărcate de pe pagina de web a Companiei de Apă Someș S.A. – Secțiunea Responsabilitate socială – www.casomes.ro .

