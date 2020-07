Proiectul privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie – respins

Articol scris in POLITICA

Plenul Senatului a respins, marţi, proiectul de lege pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. S-au înregistrat 76 de voturi „pentru” respingere, 41 „împotrivă” şi 14 abţineri. Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, propunându-se abrogarea prevederilor care fac referire la aceasta.

Comisia juridică a Senatului a dat raport de respingere acestui proiect de lege iniţiat de USR. „La data intrării în vigoare a prezentei legi, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se desfiinţează. (…) Procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie revin la parchetele de unde provin sau se încadrează la alte parchete unde au dreptul să funcţioneze, potrivit legii. De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activat în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul Secţiei. La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează detaşările ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul Secţiei”, se arată în proiectul de lege.

Un alt articol prevede că, la data intrării în vigoare a legii, cauzele aflate în lucru la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, precum şi dosarele soluţionate până la această dată se predau prin dispoziţia procurorului şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie către unităţile de parchet competente.

Proiectul de lege a fost respins şi de Camera Deputaţilor, iar Senatul este for decizional în acest caz.

Statul asigură finanţare şi pentru copiii cu vârsta între doi şi trei ani, înscrişi la grădiniţă

Plenul Senatului a adoptat, marţi, un proiect de lege prin care statul va asigura finanţare şi pentru copiii cu vârsta între doi şi trei ani înscrişi la grădiniţă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul instituirii unor măsuri referitoare la vârsta copiilor la care pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar, diminuarea numărului de elevi/ preşcolari al formaţiunilor de studiu, precum şi la norma didactică pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

„În acest moment există un număr mic de creşe, de obicei în oraşele mari, în timp ce în marea majoritate a localităţilor ele sunt practic inexistente. Sunt părinţi care au copii cu vârsta între doi şi trei ani, dar nu au la cine să apeleze pentru a supraveghea aceşti copii, atunci când sunt la muncă. În aceste condiţii, părinţii au fost nevoiţi să apeleze la grădiniţe şi să accepte înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar, dar conform actualelor prevederi ale Legii educaţiei naţionale pentru aceşti copii nu se asigură şi finanţarea, pentru că nu au împlinit vârsta de trei ani. Prin acest proiect de lege se propune să se asigure finanţarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preşcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului. Conform datelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, numărul acestor copii este destul de mic, iar impactul bugetar este nesemnificativ, putându-se acoperi sumele necesare din actualul buget al MEC”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Un alt articol al iniţiativei legislative se referă la consilierul şcolar.