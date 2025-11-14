ECONOMIE

Program național de sănătate neonatală cu debut în Cluj

14 noiembrie 20250 commentarii

Banca Transilvania susține „cele mai grele începuturi”

 

Banca Transilvania, Mastercard şi Salvaţi Copiii România lansează programul de sănătate neonatală, „Susţinem cele mai grele începuturi”, în valoare de 1,5 milioane de euro, care se va desfăşura pe trei ani, potrivit unui comunicat ale celor trei entități. Proiectul propune o abordare integrată de monitorizare şi intervenţie timpurie pentru nou-născuţii prematuri, structurată pe trei direcţii principale: dotarea maternităţilor cu echipamente performante, formarea continuă a personalului medical şi urmărirea copiilor după externare, prin susţinerea centrelor de urmărire a nou-născutului cu risc din cinci maternităţi de grad III şi crearea unei aplicaţii digitale. Obiectivul principal este de a contribui la reducerea mortalităţii infantile în România, prin îmbunătăţirea îngrijirii nou-născuţilor prematuri.

„Ne dorim ca tehnologia şi resursele pe care le avem să fie mereu acolo unde pot schimba vieţi. Acest proiect dă un sens şi mai puternic cuvintelor inovaţie şi solidaritate, o dovadă că atunci când companiile, medicii şi organizaţiile sociale lucrează împreună, pot construi un viitor mai bun pentru cei mai vulnerabili. Pentru noi, a susţine cele mai grele începuturi înseamnă a investi în speranţă şi în viitor”, a declarat Cosmin Vladimirescu, general manager Mastercard România şi Croaţia, citat în comunicat.

România continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană, cu 5,6 decese la 1.000 de copii născuţi vii, comparativ cu media europeană de 3,3. Aproximativ 1.000 de copii sub un an îşi pierd viaţa anual, iar peste 15.000 se nasc prematur. Prematuritatea este principala cauză a acestor pierderi, accentuată de lipsa echipamentelor medicale moderne, de deficitul de personal specializat şi de absenţa unor programe de monitorizare continuă a cazurilor dificile după externare.

„Mortalitatea infantilă este unul dintre indicatorii care reflectă sănătatea unei ţări. Susţinem acest proiect tocmai pentru că viitorul trebuie să înceapă cu grijă, cu solidaritate şi speranţă, iar acest lucru îl putem face mult mai relevant în comunitate, în parteneriat. Împreună cu Mastercard şi Salvaţi Copiii, vom pune împreună ce avem mai bun – resurse, expertiză, suflet şi energie – pentru copiii şi mamele din România. Credem cu tărie în importanţa susţinerii acestor copii şi a familiilor lor, atât la început de drum, cât şi prin programele de urmărire multidisciplinară, pentru a le asigura cele mai bune premise de dezvoltare sănătoasă în primii ani de viaţă”, a afirmat, la rândul său, Oana Ilaş, director general adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

Programul va începe în judeţul Cluj şi se va extinde treptat în Iaşi, Mureş, Timiş şi Bucureşti. „În fiecare an, mii de copii se nasc prematur şi au nevoie de îngrijire specială încă din primele clipe. Nu putem vorbi despre viitor atâta timp cât începutul vieţii e atât de fragil. De aceea, alături de Mastercard şi Banca Transilvania, construim un program care nu aduce doar echipamente medicale, ci şi speranţă, competenţă şi continuitate în îngrijirea acestor copii. Acest program este dovada că solidaritatea şi responsabilitatea pot schimba statistici, dar, mai important, pot salva vieţi”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv, Salvaţi Copiii România.

