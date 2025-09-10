Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns la 2 miliarde de lei

ECONOMIE

Evoluția Băncii Transilvania în prima jumătate a anului a fost susținută de creșterea pe mai multe planuri – activitatea operațională, numărul de clienți, volumul de credite și economiile atrase – și de consolidarea constantă a aplicațiilor folosite de persoanele fizice și de companii. În ciuda evoluției moderate a economiei românești, calitatea portofoliului de credite BT se menține solidă, iar ritmul atragerii de noi clienți depășește media sistemului bancar românesc. Din contextul economiei românești, la finalul lunii august, rezultă următoarele date: În principiu, economia s-a caracterizat prin dezechilibru comercial. Astfel: exporturile au fost de peste 47 miliarde euro, în timp ce importurile au ajuns la 64 miliarde euro; deficitul bugetar, de 3,68% din PIB, a fost ușor peste perioada similară a anului trecut (3,62%), iar veniturile bugetare au crescut cu 12,7%, susținute de încasările fiscale și din fonduri europene, arătând o colectare mai eficientă; PIB-ul României a avut creștere modestă (0,3% în S1 2025 vs S1 2024), confirmând ritmul lent al activității economice.

Creștere din volume operaționale mari

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut până la 208,2 miliarde lei (+0,5% faţă de 31 decembrie 2024 și +17% față de 30 iunie 2024), iar creditele și creanțele din leasing nete au ajuns la 100,7 miliarde lei (+4,5% faţă de 31 decembrie 2024 și +27,9% față de 30 iunie 2024). Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei, din care profitul net al băncii a ajuns la 1,78 miliarde lei, influențat de costurile de achiziție și integrare în Grupul Banca Transilvania a OTP Bank România și a celorlalte companii OTP din țara noastră (OTP Leasing, OTP Asset Management etc.), respectiv a BRD Pensii (Pilonul 3) și BCR Chișinău. Grupul BT a generat un profit trimestrial (în T2 2025) de 1,09 miliarde lei, +25% față de T1 2025, creștere care provine atât din volume operaționale mari, cât și din sinergiile generate de achiziții. Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă este de 64,2%, +7pp peste valoarea din decembrie 2024, reprezentând utilizarea mai intensă a resurselor disponibile, apetit pregătit pentru creditare, precum și încredere crescută în capacitatea de a gestiona riscul de credit. La nivel consolidat, raportul creditelor brute/depozite s-a apreciat cu 4 pp, depășind pragul de 65%.

Rata creditelor neperformante a fost de 2,65 %

Referitor la rata creditelor neperformante BT, conform definiției EBA, aceasta a înregistrat valoarea de 2,65%, la 30 iunie 2025. Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere, pierderile așteptate pentru active și provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare la nivel individual au crescut până la 409,7 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menține sub 1% (0,84%). Eficienţa operaţională a băncii a atins nivelul de 45,26%, indicator pentru care s-a luat în considerare impactul anualizat al contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul de Rezoluţie și taxa pe cifra de afaceri. Venitul net din dobânzi al băncii este +19,4% față de S1 2024, iar evoluția trimestrială arată o creștere de +8,1% în T2 2025. Venitul net din taxe și comisioane este +12% în comparație cu S1 2024, pe fondul creșterii activității BT și +10,4% mai mare față de trimestrul precedent. Venitul net din tranzacționare a atins 451 milioane lei la nivel individual, +21,3% față de S1 2024. Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 21,85%, cu profitul inclus, la finalul lunii iunie 2025. B.P:

