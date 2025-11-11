ECONOMIE

Profitând de programele Start-Up, absolvenții clujeni de învățământ superior preferă să facă busines,

11 noiembrie 20250 commentarii

O idee ingenioasă poate deveni o afacere de succes. În România există două programe principale de finanțare pentru startup-uri destinate tinerilor: Start-Up Nation România 2025 și Start-Up Student. Programul Start-Up Nation România oferă până la 250.000 lei (aproximativ 50.000 euro), în timp ce Start-Up Student, dedicat exclusiv studenților, doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat, poate pune la dispoziție până la 100.000 euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create. Alocația Financiară Nerambursabilă (AFN), de maximum 250.000 lei/beneficiar, poate reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente formularului de înscriere. Programul Start-Up Nation este dedicat antreprenorilor aflați la început de drum și celor din grupuri vulnerabile, având ca scop sprijinirea dezvoltării și lansării afacerilor prin acoperirea unor cheltuieli esențiale. Start-Up Student garantează o finanțare de până la 100.000 de euro, de program putând beneficia studenți absolvenți tineri ai învățământului superior. Ambele programe sunt tentante și reprezintă o platformă de pornire pentru tinerii antreprenori clujeni.

Am performat și dat de lucru fratelui meu!

M. Rucăreanu este absolvent al Facultății de Electronică din cadrul UT Cluj și a deshis o afacere destinată comercializării și montării de panouri solare. „M-am înscris în programul Start-Up Nation și am devenit eligibil. România este pe un trend crescător în privința interesului pentru eneregia regenerabilă, iar piața oferă desfacere suficientă. Una din condiții este să generez cel puțin două locuri de muncă dar asta nu afost o problemă. Lucrez împreună cu cei doi frați ai mei, unul electrician, altul inginer electromecanic. Soluțiile oferite de energia solară captată sunt ecologice și sustenabile, reduce costurile de operare, protejând mediul. Știam că voi fi eligibil cu un astfel de proiect. Am beneficiat de o finanțare de 250.000 lei, nerambursabilă dar am avut o participațiune de 15%. Voi lucra preponderent în județele Bistrița și Sălaj, acolo unde piața absorbe, în județul Cluj concurența fiind mare pentru o firmă mai mică, așa cum este a mea. Am avut însă posibilitatea să investesc în echipamente. Cu această investiție am reușit să-i ofer și fratelui meu o sursă de venit, deoarece era șomer și se putea înscrie perfect pe un astfel de proiect. Inițial am abordat lucrări mai mici, pentru locuințe private. Dar mă bucur că am reușit să procur prin Start-Up Nation tehnologie de lucru performantă. Acest lucru contează foarte mult pentru o firmă mică!” precizează M. Rucăreanu.

Comenzi ferme de la persoane tinere

Atunci când A. Szasz din Sibiu a demarat afacerea, era masterandă în ultimul an a Universității de Artă și Design din Cluj și proprietara unui atelier de design vestimentar, înclusiv cu secție de punere în operă a creației. Actualmente lucrează prin comerzi ferme și majoritatea beneficiarilor sunt persoane tinere. A. Szasz spune că atunci când a demarat afacerea era „persoană fizică”, acum este firmă cu 4 anagajați. „Prin programul Starat-up pentru studeți – de fapt eu eram absolventă – proiectul meu fiind aligibil, am beneficiat de un minimis de 60.000 de euro prin program, bani nerambursabili. Pentru mine a fost un resort financiar precum un arc. Desigur, împreună cu două colege am extins afacerea, acestea devenind angajate ale firmei, condiție de eligibilitate. Îmi amintesc că primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi retehnologizez afacerea cu două mașini, una de brodat, alta de cusut, ambele de un randament foarte bun. Personal consider că StartUp Nation 2025 reprezintă o oportunitate valoroasă pentru orice antreprenor român, prin finanțarea nerambursabilă, pentru că îți oferă posibilitatea să investești în tehnologie și echipamente. Îmi amintesc că, în paralel, am inclus în proiect și promovarea online a firmei, un aspect esențial pentru succesul pe piață!”

Am renunțat la învățământ pentru business!

L. Gurivan este absolvent al Facultății de Matematică din Timișoara, locuiește în Cluj Napoca, dar, după 4 ani, deși era înscris la doctorat a renunțat la sistemul de învățământ, preferând șă-și deschidă o afacere în domeniul apiculturii. Are create două locuri de muncă pentru o prisacă de 120 de familii de albine. „Am beneficiat de un ajutor de minimis de 40.000 de euro, cu care mi-am procurat o centrifugă, o mini-remorcă, o platformă pentru casete și foarte multe scule și casete separate pentru viitoarele roiri ale stupilor. Banii i-am utilizat eșalonat.Totul prin Start-up Student. Recomand acest program de finanțare. Dacă ești tânăr îți poți asigura un loc de muncă, o afacere, un început de drum!”

Beniamin Pascu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

ANAT organizează la Cluj Napoca un târg de turism

Profit al Grupului BT de 1,3 miliarde lei

În Transilvania se înstalează seceta pedologică

Județul Cluj, imediat după Capitală la firme radiate

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.