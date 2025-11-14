CULTURĂ

Procesul creativ în prim-plan la expoziția „Cluj în Rezidență” (Ediția a III-a)

14 noiembrie 20250 commentarii

 

Energia efervescentă și diversitatea scenei artistice clujene au fost celebrate aseară, la vernisajul expoziției colective care marchează cea de-a treia ediție a programului „Cluj în Rezidență”. Spațiul Contemporar (str. Mihail Kogălniceanu nr. 5) a devenit gazda lucrărilor a 19 artiști și artiste: Imre Balázs, Maria Brudașcă, Liviu Bulea, Tiziana Cellino, Taisia Corbuț, Roma Gavrilă, Ioana Hogman, Imminent Detour, Alexandra Mocan, Alexandru Murariu, Oana Năstăsache, Cătălina Nistor, OCU, Lazăr Ometiță, Diana Popuț, Visky Péter, Maria Surducan, Catrinel Săbăciag, Adonis Tanța — rezultatul a câteva luni de muncă intensă, reflecție și experimentare. Evenimentul nu a fost doar o simplă prezentare de produse finite, ci o veritabilă „expoziție laborator”, unde procesul creativ și dialogul interdisciplinar au fost puse în lumină.

Viziunea din spatele programului: O bursă de timp și spațiu

Programul „Cluj în Rezidență” este realizat pentru al treilea an consecutiv de Centrul Cultural Clujean. Am discutat cu Corina Bucea, managerul de proiect din partea Centrului Cultural Clujean, despre misiunea acestui program inedit. „Programul Cluj în rezidență este, de fapt, o formă de bursă pentru artiștii locali, deși noi nu îi spunem așa”, explică Corina Bucea.

„Rezidențele, în mod obișnuit, se întâmplă în alt loc decât cel în care lucrezi, dar noi am vrut să construim un context pentru scena artistică locală, care să le ofere artiștilor timp, sprijin financiar și, mai ales, ocazia de a lucra la proiectele lor aici, acasă. Poate fi vorba despre proiecte deja începute, idei noi sau lucruri ținute ‘în sertar’ din motive personale. Suntem foarte deschiși la inițiativele lor, iar programul e gândit pentru artiști din toate domeniile – nu doar arte vizuale. Tocmai de aceea, expoziția am conceput-o ca un laborator deschis, care pune în lumină procesul artistic, nu doar produsul final. Desigur, ceea ce vedem acum sunt lucrări deja bine conturate, pentru că artiștii, având perspectiva acestei prezentări publice, au dorit să ofere o formă materială chiar și proiectelor care, în esență, au un proces mult mai lung și profund în spate, cum sunt, de pildă, cele muzicale. Unele sunt și proiecte colective, pentru că artiștii care au beneficiat de rezidență au ales, la rândul lor, să colaboreze cu alți artiști sau colaboratori. Este primul an în care programul are o astfel de formă de prezentare publică, dar pentru că noi, la Centrul Cultural Clujean, am început împreună cu UBB un program constant aici, în spațiul Contemporar, am simțit nevoia să avem și un rezultat material al acestor luni de lucru. Programul începe de obicei la mijlocul anului, pe baza unui apel deschis – anul acesta am primit aproape 70 de aplicații, iar în final am putut susține 19 artiști, toți din Cluj sau cu o practică activă aici. Prin Cluj în rezidență vrem să sprijinim și să facem vizibilă scena locală, în toată diversitatea ei. Mulți dintre artiști provin din zona artelor vizuale, dar avem și scriitori, performeri, oameni de teatru sau dans. Sunt și cazuri în care rezidența a fost o ocazie de a explora alte forme de expresie – de pildă, Ioana Hogman, care vine din zona artelor performative, a ales să dezvolte un proiect vizual. Și chiar expoziția în sine a fost o provocare pentru mulți dintre ei: cum expui ceva ce, în mod normal, nu se materializează într-o formă concretă? Am încercat, totodată, să aducem și o dimensiune sonoră – un moment muzical care este tot un rezultat al rezidenței, iar la finisajul din 20 noiembrie vom avea două prezentări muzicale: proiectul lui Alexandru Murariu, prezent acum printr-un video și partituri, și Glam Opera a lui Adonis Tanța, creat împreună cu colectivul Stația Teatru / Muzical. Totul este, în esență, o formă de a face vizibil procesul.”

Deși organizată ca o expoziție colectivă, prezentarea de la Contemporar e mai degrabă un spațiu al procesului, în care gesturile, ezitările și gândurile din spatele lucrărilor devin vizibile. Unele proiecte au forma unui obiect final, altele trăiesc în registrul cercetării sau al gestului suspendat. Artiștii rezidenți au abordat o paletă vastă de teme. De la ilustrații inspirate de povești sau din experiențele copilăriei, la reflecții personale asupra traumelor și a memoriei afective, până la cercetări sonore și reflecții despre felul în care ne raportăm la lume.

Un exemplu emoționant este lucrarea „re:pair” a artistei OCU, o instalație/obiect ce folosește oglindă, păr și argint. Proiectul explorează violența de gen și capacitatea noastră de a transforma experiențele dureroase, folosind părul ca simbol al fragilității și argintul ca simbol al rezilienței într-o bijuterie conceptuală.

Catrinel Săbăciag prezintă instalația „Glass bones, wax flesh” (oglindă, plexiglass, sticlă, ceară), care explorează frica de moarte și trecerea timpului, inspirată dintr-un vechi sistem de lumânări cu cui. Oglinda, materialul dominant, se transformă dintr-o simplă reflexie a prezentului într-un veritabil portal al memoriei.

În contrast, Oana Năstăsache propune „Esențialul e invizibil pentru ochi”, o pictură monumentală (200 x 200 cm), compusă din 15 module, inspirată dintr-un citat din Micul Prinț. Lucrarea explorează relația dintre spațiul interior afectiv și forma exterioară, funcționând ca o colecție de fragmente care sugerează că esențialul nu poate fi redus la cuvinte.

Interesul pentru dinamica timpului și spațiului este vizibil și în sculptura „Deadline Infinit” a Alexandrei Mocan, realizată în mixed media. Piesa pornește de la ritmul haotic al vieții cotidiene, fiind o metaforă a supraviețuirii, inspirată de spațiile de birou și cele domestice.

Ecouri sonore 

Momentele musicale ale vernisajului au subliniat încă o dată caracterul interdisciplinar al rezidenței. Trupa Alone at Parties (Lazăr Ometiță fiind unul dintre rezidenți) a lansat EP-ul „Petals”. Acest material explorează o direcție sonică diferită, cu elemente de punk, lo-fi și beat-uri electronice, abordând teme personale precum izolarea și frica de impermanență. Publicul a putut asculta și audiția „about time” a lui Visky Péter. „Cluj în Rezidență” va culmina cu o serie de evenimente la finisajul din 20 noiembrie, când vor fi prezentate și celelalte rezultate sonore.

Dincolo de lucrările deja menționate, expoziția adăpostește o multitudine de alte proiecte la fel de interesante, fragmente de gând, cercetări vizuale, note intime, memorie și apartenență. Fiecare lucrare pare să deschidă o mică fereastră spre un univers personal, uneori fragil, alteori ironic sau jucăuș. Tocmai această diversitate face ca „Cluj în rezidență #3” să fie o experiență care merită parcursă pe îndelete, cu timpul acela rar pe care arta îl cere și îl răsplătește. Cei care vor trece pragul spațiului Contemporar până în 29 noiembrie vor descoperi o scenă clujeană vie, profundă și atentă la lume.

Mara A. MUNTEAN

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Și iarăși, și iarăși… 60/30 ADAMANTE DE CÂNTEC ȘI JOC

Expoziția de carte online “Statutul politic al Basarabiei” – o incursiune în istoria unei regiuni disputate

„Un simplu accident” – filmul făcut pe ascuns care a cucerit Palme d’Or 2025, ajunge în cinematografe

Showcase 2025 – Microstagiune aniversară la Teatrul Maghiar de Stat Cluj O privire asupra a 35 de ani de căutare, dialog și reinventare teatrală

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.