ECONOMIE

Probleme tehnice la Casa de Pensii Cluj

7 octombrie 20250 commentarii

Casa Județeană de Pensii Cluj anunță că, din cauza unor probleme tehnice, răspunsurile trimise către petenți pe adresele de e-mail Gmail și Yahoo sunt în prezent blocate.

„Ne cerem scuze pentru această situație. Vom reveni cu informații după remedierea acestei defecțiuni”, transmite instituția într-un comunicat scurt publicat pe canalele oficiale.

Solicitările cetățenilor au fost primite, însă răspunsurile nu pot fi livrate momentan către utilizatorii adreselor afectate.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

7.700 de capre negre în România, 664 vor fi vânate legal în acest an

ANAF 128 de companii ride-sharing au fraudat statul cu 175 milioane lei

Burduja: Nu există pericolul unui blackout!

România: importante scăderi ale prețurilor producției industriale

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.