PRO România și-a anunțat candidatul la Primăria Cluj-Napoca

Articol scris in EVENIMENT

După ce au anunțat că Remus Lăpușan va candida la șefia Consiliului Județean, reprezentanții PRO România Cluj anunță acum și cine va intra în cursa pentru Primăria Cluj-Napoca. Este vorba de Dan Codrean, un membru activ și implicat în viața comunității clujene.

Dan Codrean este de profesie avocat, iar timp de un an a ocupat funcția de subprefect al județului Cluj. Este un cunoscător al mecanismelor administrației publice locale și are o experiență politică de peste 15 ani. Dan Codrean are 38 de ani și este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, membru în Baroul Cluj din 2006, specialist în lobby și advocacy, mediator și arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj. ˝Pentru mine, Cluj-Napoca este locul în care m-am născut și care m-a format ca adult; este locul în care îmi cresc copilul și locul în care mi-aș dori să îmi văd crescând și nepoții. Simt că generația noastră poartă o responsabilitate enormă pentru acest oraș: noi suntem cei care decidem unde va fi Clujul peste 20 de ani: în topul orașelor europene din punct de vedere al calității vieții (cu tot ceea ce presupune – trafic decongestionat, creșterea puterii de cumpărare, viață culturală efervescentă, servicii sociale adecvate) sau ne limităm la a fi unul dintre cele mai moderne orașe din România, dar fără să depășim acest statut și să intrăm în următoarea ligă˝, declară Dan Codrean, lider PRO România Cluj.

Programul de guvernare pe care îl propune Dan Codrean pentru municipiul Cluj-Napoca vizează patru direcții: administrație, infrastructură și urbanism, economie, societate, fiecare dintre acestea fiind dezvoltate din perspectiva internaționalizării. De la profesionalizarea personalului administrativ și până la digitalizarea serviciilor publice, de la crearea unor inele de circulație pentru decongestionarea traficului și până la punerea în valoare a arhitecturii istorice din centru, respectiv modernizarea fațadelor în cartiere, de la aplicarea principiilor economiei bazate pe cunoaștere și ale antreprenoriatului, până la modernizarea serviciilor medicale publice, de la crearea unui dialog real între mediul de afaceri și universități și până la adaptarea serviciilor sociale pentru nevoile reale ale celor aflați în situație de risc, toate acestea reprezintă proiecte de natură să propulseze municipiul Cluj-Napoca spre o etapă superioară de dezvoltare.