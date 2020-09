Primii elevi de la Pata Rât care vor urma licee performante din Cluj-Napoca

Articol scris in EVENIMENT

Doi dintre elevii pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitraă Zona Metropolitană Cluj i-a sprijinit pentru a nu abandona școala au intrat la licee performante din Cluj-Napoca. Este vorba de Noemi David, care va urma cursurile Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” și de Rareș Petean, care a intrat la Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”.

Ei sunt primii doi elevi din comunitatea de la Pata Rât care vor urma licee de primă mână din Cluj-Napoca.

Rareș a dorit, la început, să urmeze o specializare de frizer la o școală profesională, dar după discuțiile pe care le-a avut familia sa cu facilitatorul comunitar al Zonei Metropolitane Cluj (ZMC), Linda Zsiga, și în urma sfaturilor pe care băiatul le-a primit de la psihologul Ljubomir Petrov, s-a hotărât să își urmeze pasiunea: desenul.

„Munca de mentorat și orientare a fost dificilă din cauza pandemiei, astfel că nu am putut discuta decât la telefon, context în care relaționarea cu familia prin intermediul facilitatorului nostru, Linda Zsiga, a fost esențială. Pe Rareș l-am simțit la început circumspect, dar, apoi, am observat în discuțiile noastre că se deschide”, povestește psihologul Ljubomir Petrov.

Noemi a fost de la început decisă să urmeze un liceu pedagogic pentru a se putea pregăti să intre la Academia de Poliție. A participat la meditațiile facilitate de ZMC și spune că au ajutat-o foarte mult, mai ales cele la limba și literatura română.

În prima zi de școală și Noemi și Rareș sunt optimiști. „Acum, cred că e mai bine să fac un liceu, mai ales unul de specialitate, fiindcă îmi place să desenez. Nu știu sigur cum va fi, dar sunt convins că voi avea mai multe șanse de realizare în viață”, ne-a spus băiatul. „Am patru ani să mă decid dacă merg la Academia de Poliție, cum am vrut de la început, sau poate o să-mi placă să fiu educatoare. O să văd eu”, a declarat Noemi.

C.P.