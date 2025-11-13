INTERNE

Primarul Emil Boc: Suntem victime colaterale, ancheta nu privește Primăria

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

„E o anchetă care e în derulare, pot să vă spun şi nu este nimic legat de metrou pentru că am văzut că toată lumea a vorbit de metrou, dar nu are nicio legătură cu asta. Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociaţi de la o firmă, care şi-au făcut plângeri reciproce. Noi doar am oferit documentele cerute. (…) Repet, subiectul principal vizează o plângere între două firme asociate”, a declarat Emil Boc, prezent la deschiderea târgului de turism Wonder Destinations de la Cluj-Napoca.

El a subliniat faptul că ancheta DNA nu afectează niciun proiect al municipalităţii şi nu există niciun blocaj din acest motiv.

Serviciul teritorial Cluj al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a făcut, miercuri, verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca.

