CULTURĂ

Prietenie româno-elvețiană celebrată prin muzică și memorie la Cluj

8 septembrie 20250 commentarii

Un weekend festiv dedicat Zilei Naționale a Elveției a transformat Clujul și împrejurimile sale într-o scenă a dialogului cultural dintre România și Elveția

În primul weekend al lunii septembrie, județul Cluj a găzduit o serie de evenimente culturale de excepție, aduse în România cu prilejul Zilei Naționale a Elveției. Invitată de onoare a fost Orchestra Landwehr din Fribourg, una dintre cele mai prestigioase formații muzicale elvețiene, aflată într-un turneu dedicat prieteniei româno-elvețiene.

Sub egida Ambasadei Elveției în România și a Camerei de Comerț Elveția–România, evenimentele au creat un veritabil arc între istorie, cultură și prietenie, aducând împreună oficialități, artiști și publicul clujean.

Trei concerte, trei spații simbolice

Gherla – deschiderea festivă

Pe 4 septembrie, turneul a debutat la Gherla, în fața Catedralei Armeano-Catolice. Aici, Orchestra Landwehr a oferit un spectacol în aer liber, alături de majoretele „Queens Dancing”. Atmosfera festivă a adunat localnici și turiști, deschizând seria manifestărilor printr-o demonstrație de energie, culoare și tradiție.

Turda – simfonie la 120 de metri sub pământ

Ziua de 5 septembrie a adus unul dintre cele mai spectaculoase momente ale turneului: concertul din Salina Turda. În decorul ireal al galeriilor subterane, muzicienii din Fribourg au creat un univers sonor unic, demonstrând cum muzica transcende spațiul și timpul.

Cluj-Napoca – apogeul sărbătorii

Punctul culminant al weekendului a fost pe 6 septembrie, la Cluj-Napoca, unde Auditorium Maximum a găzduit un concert extraordinar organizat cu ocazia Zilei Naționale a Elveției.

În deschidere, oficialitățile prezente au adresat discursuri publicului, introduse de Marcela Baggi Junkova, maestra de ceremonii a serii. Printre invitați s-au numărat: Massimo Baggi, Ambasadorul Elveției în România, Pierre-André Page, Vicepreședintele Parlamentului Elvețian, Philippe Demierre, Vicepreședintele Consiliului de Stat al Cantonului Fribourg, prefectul Clujului, doamna Maria Forna.

Ce ocazie minunată să sărbătorim Ziua Națională aici, la Cluj, pentru prima dată în afara capitalei, pentru a evidenția dezvoltarea dinamică a județelor și orașelor din România și a cooperării elvețiano-române,” a declarat ambasadorul Massimo Baggi la Auditorium Maximum al Universității Babeș-Bolyai.

El a subliniat rolul strategic al României pentru Elveția: „Pentru Elveția, un partener apropiat al Uniunii Europene, dar cu o poziție independentă, România este un pod valoros și un partener de dialog. De asemenea, joacă un rol esențial în menținerea stabilității regionale.” Tot ambasadorul a adăugat: „Consider un mare privilegiu faptul că ne putem concentra pe muzică pentru a sărbători această zi. Limbajul universal al muzicii are un potențial unic de a depăși diviziunile și, astfel, de a aduce oamenii mai aproape unii de alții, în pace și armonie.

Muzică și coregrafie pe aceeași scenă

Concertul a reunit Orchestra Landwehr din Fribourg, sub bagheta dirijorului Benedikt Hayoz, și Orchestra Mediciniștilor MedStrings a UMF Cluj, condusă de Vlad Eniu.

Repertoriile au fost concepute ca un dialog artistic între tradiții, culturi și sensibilități:

  • Orchestra Landwehr: Sine Nomine (Ralph Vaughan Williams), Vanity Faire (Percy Fletcher), Deep Space (Oliver Waespi), Gypsy Dance de Carmen (Georges Bizet) și Urban Light (James David).
  • MedStrings: Balada de Ciprian Porumbescu, Dansurile populare românești de Béla Bartók, Pirates of the Caribbean de Klaus Badelt/Hans Zimmer și Libertango de Astor Piazzolla.
  • Final comun: Fanfare du Printemps și o Sârbă inspirată din filmul Le grand blond avec une chaussure noire.

Momentele muzicale ale celor două orchestre au fost completate de o coregrafie specială, semnată de Vlad Sebastian, cu dansatorii Anamaria Shevchenko, Vadim Shevchenko, Alexandra Nuna și Hajnalka Popa, membri ai Supreme Dance Company, care au performat pe scenă.

Memoria solidarității: expoziția „Operation Villages Roumains – Elveția”

Înaintea concertului de la Cluj, pe Bulevardul Eroilor a fost inaugurată expoziția „Operation Villages Roumains – Elveția. În memoria documentelor”, un proiect al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. Expoziția aduce în premieră publicului documente originale, scrisori, articole de presă, corespondență și mărturii ale campaniei europene de salvare a satelor românești amenințate de planul de sistematizare al regimului Ceaușescu.

La deschidere au participat, alături de ambasadorul Massimo Baggi, Pierre-André Page (prim-vicepreședintele Consiliului Național al Elveției), Pascal Praz (președinte Operations Villages Roumains Elveția) și arh. Daniela Maier, coordonatoarea Scena Urbană.

Pascal Praz a rememorat începuturile mișcării din 1988, când municipii și sate din Elveția s-au înfrățit cu localități românești pentru a le apăra de demolări. În 1989 existau aproape 200 de parteneriate, iar multe dintre acestea au continuat și după Revoluție, contribuind la dezvoltarea comunităților.

Expoziția, care poate fi vizitată până la 11 septembrie 2025, reunește documente istorice și simboluri ale solidarității europene cu România, inclusiv Pactul de prietenie Nendaz–Gherla. Pentru Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, primirea acestei arhive este un moment de importanță majoră, întrucât reprezintă recuperarea unei memorii comune.

Relațiile româno-elvețiene – un fir de prietenie întins peste timp

Relațiile diplomatice dintre România și Elveția au fost stabilite în 1919 și au cunoscut o evoluție constantă, marcată de cooperare economică, schimburi culturale și sprijin reciproc. În anii ’80, în contextul represiunii regimului comunist, Elveția a devenit unul dintre actorii esențiali ai solidarității europene cu România, prin campania Operation Villages Roumains. După 1989, cooperarea s-a extins la nivel economic, educațional și cultural.

Astăzi, Elveția este un partener important al României în domeniul investițiilor, al educației medicale și al proiectelor de dezvoltare durabilă. Iar manifestările de la Cluj arată că prietenia româno-elvețiană se bazează nu doar pe acorduri oficiale, ci și pe o legătură umană, culturală și afectivă care se regenerează prin artă și memorie.

Un weekend de neuitat

Concertul de la Cluj, alături de spectacolele de la Gherla și Turda, precum și expoziția de pe Bulevardul Eroilor, au reușit să aducă împreună trecutul și prezentul, memoria și celebrarea, istoria și arta.

Weekendul dedicat Zilei Naționale a Elveției a fost, în esență, o pledoarie pentru dialog intercultural și pentru prietenia dintre două popoare care, prin cultură și solidaritate, își construiesc un viitor comun.

 

Foto: Ambasada Elveției în România & Scena Urbană

