POLITICĂ

Președinția REPER merge la…Cluj

9 septembrie 20250 commentarii

Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României- și-a ales duminică un nou președinte într-un interval de o săptămână, după ce președintele ales în 31 august, Octavian Berceanu, a anunțat că se retrage din partid acuzând fosta conducere a partidului și pe șefii liberali din Cluj că au pus la cale un puci pentru a anula alegerile interne și pentru a o pune la conducere pe contracandidata sa.

Potrivit unui comunicat al noii conduceri alese duminică, la scrutinul precedent pentru președinția partidului, niciun candidat nu a obținut majoritatea absolută în primul tur, așa cum prevăd regulamentele statutare. În consecință, Consiliul Național a decis organizarea unui al doilea tur de scrutin, procedură menită să asigure corectitudinea și respectarea principiilor democratice, chiar dacă a generat nemulțumiri politice pentru unii candidați.

Rezultatul final a adus în fruntea partidului pe Camelia Sălcudean, contracandidata despre care vorbea Octavian Berceanu, care și-a asumat mandatul cu responsabilitatea de a construi un partid unit, coeziv și orientat spre proiecte comune.

„Îmi asum mandatul de președintă aleasă a REPER cu dorința și responsabilitatea de a construi un partid unit, în care fiecare membru contează și contribuie. Doar prin coeziune internă, prin munca de echipă și prin respectarea regulilor putem deveni forța credibilă pe care oamenii o așteaptă. Vom continua să colaborăm cu toți cei care împărtășesc valorile proeuropene și reformiste, pentru a întări democrația și a aduce reforma reală de care România are nevoie. REPER nu este un proiect individual, ci o echipă de oameni competenți și dedicați, care lucrează împreună pentru un viitor european, modern și demn al României”, a declarat Camelia Sălcudean, potrivit comunicatului.

Biroul Național – egalitate de gen și implicarea tinerilor

Structura Biroului Național reflectă angajamentul partidului față de egalitatea de gen: din cei doisprezece membri ai conducerii naționale, șase poziții sunt ocupate de femei și șase de bărbați. Vicepreședinți ai partidului sunt Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Șpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu și Cosmin Poteraș, iar membrii Biroului Național sunt Irina Hatmanu, Steluța Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beța, Dan-Alexandru Roșu și Marius Octavian Olaru.

Importanța implicării tinerilor în viața politică este reflectată de prezența în conducere a doi membri ai REPER Youth, Simina Tulbure și Dan-Alexandru Roșu, demonstrând angajamentul partidului pentru formarea unei generații politice active și responsabile.

Misiunea partidului rămâne aceeași: Reînnoirea Proiectului European al României. Adunarea Generală a reafirmat angajamentul partidului pentru garanția europeană a drepturilor și libertăților, subliniind prioritățile de aplicare mai eficientă a acestora în România.

Printre valorile promovate de REPER se numără: Reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în luarea deciziilor naționale; Îmbunătățirea condiției femeii în societate; Dreptul la justiție și egalitatea în fața legii; Accesul la informare corectă printr-o presă independentă; Un stat corect și transparent.

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Grindeanu: Noi suntem adepţii dialogului, nu ai unanimităţi

Fifor: E fotografia neputinţei premierului şi a ministrului său de a pricepe ceva din realităţile României

AUR depune moțiune simplă pe tema educației: „Este viitorul României”

Abrudean: Coaliţia este puternică, a rezistat şi va rezista în continuare

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.