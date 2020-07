Președintele FRF: ”Nu știu dacă Liga 1 se poate termina pe teren”

Articol scris in SPORT

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a afirmat, vineri, la Izvorani, că în momentul de faţă, ţinând cont de numărul mare de jucători infectaţi cu noul coronavirus, are mari îndoieli că Liga I se mai poate încheia pe teren.

„Cu siguranţă asta ne-am dorit încă de la bun început, competiţiile să se termine pe teren, dar în momentul de faţă am mari îndoieli că Liga I se mai poate încheia pe teren, luând în calcul toate aceste cazuri pe care le avem şi care vedem că de la zi la zi cresc. Şi când spun că am mari îndoieli că această competiţie se mai poate termina pe teren, mă refer fără ca integritatea sportivă să nu aibă de suferit, fără ca sănătatea jucătorilor să nu aibă de suferit”, a declarat Burleanu.

Întrebat ce echipă ar trebui desemnată campioană dacă Liga I se va întrerupe înainte de final, oficialul FRF a spus: „Nu am un răspuns la această întrebare, eu am solicitat în repetate rânduri Ligii Profesioniste de Fotbal şi cluburilor de liga I să se întâlnească într-o Adunare Generală şi să stabilească scenariile pentru orice situaţie în care s-ar afla, de aceea în momentul de faţă avem această incertitudine, nimeni nu ştie în momentul de faţă cine va merge în Europa League dacă se va opri campionatul, cine va merge în Champions League şi cine va retrograda. Eu am solicitat LPF să ia în calcul toate aceste variante. Prin urmare tot Liga Profesionistă de Fotbal şi cluburile trebuie să decidă acest lucru, numai că în momentul de faţă cu siguranţă vor fi şi foarte multe cluburi nemulţumite”. Burleanu a precizat că toate cluburile de fotbal la care s-au înregistrat mai multe cazuri pozitive la coronavirus ar trebui sancţionate conform protocolului medical. „Cu siguranţă că ar trebui sancţionate cluburile care au cazuri de coronavirus de către federaţie, prin Comisia de disciplină, cât şi de către autorităţile statului, mai ales că avem un protocol medical cu sancţiuni”, a mai spus Burleanu. De la reluarea campionatului Ligii I la fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucătorii şi angajaţii cluburilor FC Dinamo, FC Botoşani, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, ceea ce a dus la suspendarea meciurilor celor patru formaţii şi la deschiderea unor anchete epidemiologice de către Direcţiile de Sănătate Publică. Răzvan Burleanu a participat vineri, la Complexul Olimpic Sydney 2000 din Izvorani, la festivitatea de prezentare a echipamentului echipei olimpice pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo şi al Adunarea Generală a COSR.