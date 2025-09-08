EDUCAȚIE

Premieră în România. UBB găzduiește prima competiție internațională de studii de caz în business

8 septembrie 20250 commentarii

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (UBB) organizează în perioada 14-20 septembrie 2025 un eveniment inedit pentru mediul academic din România: prima competiție internațională de studii de caz în domeniul economic desfășurată în România, intitulată „Babeș-Bolyai University International Case Competition” (BBU-ICC), informează reprezentanții UBB. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc luni, 15 septembrie, de la ora 9:00, iar finala competiției este programată pentru vineri, 19 septembrie 2025, de la ora 13:30.

Citând aceleași surse, la competiția de la Cluj vor lua parte doisprezece echipe studențești a câte patru studenți, însoțite de profesorii lor coordonatori, provenind de la universități de prestigiu cu profil economic din întreaga lume, reprezentând zece țări diferite de pe cinci continente ale lumii. „În cadrul rundelor de calificare, echipele vor avea misiunea de a elabora soluții la două studii de caz propuse de companii din România, aducând astfel perspective globale la provocări economice locale. Soluțiile vor fi prezentate în fața unui juriu format din economiști și reprezentanți ai mediului de afaceri local, inclusiv din partea companiilor care au furnizat studiile de caz. Pe baza rezultatelor obținute, cele mai performante echipe se vor califica în finala mare a competiției, unde vor concura pentru un loc pe podiumul competiției”, transmit aceiași reprezentanți.

Cele doisprezece universități participante la prima ediție a BBU-ICC vor fi: Georgetown University (SUA), HEC Montreal (Canada), IE University (Spania), Manchester Metropolitan University (UK), Norwegian University of Science and Technology (Norvegia), University of Alberta (SUA), University of Amsterdam (Olanda), Universidad Panamericana (Mexic), Universidad San Fransisco de Quito (Ecuador), University of Technology Sydney (Australia), University of Vermont (SUA), The Chinese University of Hong Kong (China). Evenimentul este deschise întregii comunități academice a UBB.

T.S.

