Prefectul Mircea Abrudean își reia, de luni, activitatea

Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, se întoarce, de luni, la muncă, după ce ultimele două teste COVID-19 au ieșit negative. „De mâine îmi reiau activitatea, am două teste efectuate care au ieșit negative. Și testul copilului a ieșit negativ. La soție, testul a ieșit neconcludent și trebuie repetat mâine”, a declarat Mircea Abrudean, pentru Făclia de Cluj.

Mircea Abrudean, soția sa și copilul în vârstă de nouă luni, au fost depistați pozitiv cu COVID-19 la începutul lunii iulie. Întreaga familie a fost atunci internată la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. Mircea Abrudean și soția sa au fost asimptomatici.