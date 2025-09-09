SPORT

Postolachi luat de U Cluj de la rivala din Gruia!

9 septembrie 20250 commentarii

CFR Cluj şi U Cluj au ajuns la o înţelegere în privinţa transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la ”şepcile roşii”, au anunţat cele două grupări.

Transferul s-a făcut pentru 160.000 de euro, iar gruparea din Gruia va primi 10 la sută dintr-un eventual viitor transfer al lui Postolachi de la U Cluj.

Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, atacantul a bifat 51 de prezenţe în tricoul feroviarilor, reuşind să înscrie 7 goluri.

În vara anului 2019 Postolachi  a ajuns la Lille, însă nu a apucat să debuteze pentru prima echipă. În schimb, a strâns 17 prezenţe pentru echipa secundă în stagiunea 2019-2020, la nivelul ligii a patra. Postolachi a împărţit sezonul 2020-2021 între belgienii de la Mouscron şi danezii de la Vendsyssel

În iulie 2022 a semnat cu UTA Arad, unde a reușit zece goluri și trei pase decisive în 37 de partide. După doar un sezon la Arad, Postolachi s-a întors în Franța, la Grenoble, echipă din al doilea eşalon, pentru care a marcat patru goluri şi a mai contribuit cu două assist-uri în cele 33 de meciuri jucate, pentru ca ulterior să ajungă la CFR Cluj, în vara anului trecut.

În acest sezon, Postolachi a bifat 13 prezenţe pentru feroviari şi a reuşit să marcheze de două ori. Jucătorul are 30 de prezenţe în naționala Moldovei, reușind să înscrie o singură dată.

Barstan, cedat la Sibiu

U Cluj l-a cedat pe Ioan Barstan la FC Hermannstadt, sub formă de împrumut, cu opţiune de transfer definitiv, au anunţat, marţi, cele două cluburi.

Barstan este un mijlocaş (aripă) stânga în vârstă de 21 de ani care fusese transferat pe 23 iunie de U de la rivala CFR.

Ioan Barstan a început fotbalul în curtea Universităţii Cluj. După ce a trecut pe la FC Ardealul Cluj-Napoca, Barstan a făcut pasul la echipa secundă a celor de la CFR în toamna lui 2020, unde a evoluat până în 2023, atunci când a fost împrumutat la echipa de liga a treia Unirea Ungheni.

Barstan nu a jucat niciun minut pentru ”şepcile roşii” în acest campionat.

