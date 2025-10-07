INTERNE

Polițistă și în timpul liber

7 octombrie 20250 commentarii

O polițistă din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar, subcomisar Florea Daniela, aflată în timpul său liber, a contribuit luni, 6 octombrie 2025, la prinderea unui bărbat care a furat dintr-un cămin studențesc mai multe obiecte, informează reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, într-o postare pe pagina de socializare a instituției.

Vigilența și profesionalismul nu țin cont de program, colega noastră Daniela a demonstrat asta printr-o intervenție exemplară. În cursul zilei de ieri, aflată în timpul liber, subcomisar de poliție Florea Daniela din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar a recunoscut, pe strada Clinicilor din Cluj-Napoca, un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de furt dintr-un cămin studențesc”, au transmis aceștia. Dând dovadă de profesionalism polițista a solicitat un echipaj de poliție în zonă, iar hoțul a fost prins, lucrurile furate fiind găsite asupra lui „Datorită reacției sale rapide, la fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție. Bărbatul a încercat să-și ascundă identitatea în fața colegilor sosiți la intervenție, însă a fost identificat, găsit cu bunuri asupra lui și condus la sediu pentru cercetări”. În urma verificărilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

T.S.

