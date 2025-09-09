ECONOMIE

Platforma Revisal va deveni Reges-Online, începând cu data de 1 octombrie 2025, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole. „De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Este un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă şi accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutaţi datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creaţi cont, rapid şi simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomeraţia şi amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate faţă de oamenii pe care îi au în grijă”, a scris oficialul. Pe data de 27 martie 2025, Guvernul României a aprobat implementarea unui nou sistem online pentru evidenţa salariaţilor, denumit Reges-Online, un proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Utilizarea noului sistem aduce o serie de beneficii, printre care digitalizarea completă a procesului de gestionare a datelor privind raporturile de muncă.

